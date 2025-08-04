藍嗆砍韌性預算　民進黨：勿傷害軍方與海巡

民進黨召開“秋後算帳砍預算？國民黨又想打壓海巡國防！”記者會。民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩主持。（照片：民進黨提供） 中評社台北8月4日電／“立法院”7月通過“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，中國國民黨籍“立委”陳玉珍於上周末表示，擬刪除“國土安全韌性”預算1500億元。民進黨今天說，當初藍綠白共同通過“國土韌性”預算，如今竟意圖刪除“國防”與海巡預算，國民黨選後翻桌、秋後算帳搞報復，呼籲國民黨莫傷害軍方與海巡。



民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開“秋後算帳砍預算？國民黨又想打壓海巡國防！”記者會。



吳崢指出，上周六國民黨“立委”陳玉珍竟語出驚人宣稱可以把“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”中關於“國土安全韌性”的1500億元修掉，令人質疑如此言論立場，是代表國民黨的意見？是對“國防部”及“海巡署”下馬威？難道國民黨在726投票後意圖翻案，搞秋後算帳？



吳崢說，“國防部”及“海巡署”迫切需要1500億預算，包括“國防部”建構軍方基礎設施、整建庫儲施建、建立飲用水供油電備援等措施，維持第一線戰場的防衛能力；另外，“海巡署”所建構周邊海域安全監測系統、配置全島熱顯像儀等設施，用於偵蒐海上小目標進入。同時，為爭取長時間滯空偵蒐能力，規劃各式無人載具，因應中國大陸灰色地帶戰術不斷襲擾及威脅，建構相關的防衛量能達到戍衛海疆。



吳崢說，面對國民黨可能再刪砍“國防”及海巡預算的情事，“海委會主委”管碧玲已經表示，“海巡署”目前都已陷入賒帳窘境，包括600噸安平級“蘇澳艦”及1000噸級巡防艦“花蓮艦”進入驗收交艦階段，其中，“花蓮艦”短缺4747萬，2000噸遠洋巡護船短缺3億210萬，“蘇澳艦”短缺3億6885萬，這些短差尾款都只能請求船廠允許“賒帳交船”，甚至無端讓業者承受鉅額利息損失，如此窘境，令人不忍卒睹。呼籲民眾共同支持“國防部”及海巡預算經費，千萬別再把已三讀通過的預算收回，傷害守衛“國土”第一線的弟兄。



韓瑩指出，國民黨與民眾黨“立委”在7月26日投票前，口口聲聲表示支持“國防”，聲稱讚成保留“國土安全韌性”預算；然而，投票過後，藍白兩黨卻立場大變，企圖刪減該筆預算。日前，正值台美貿易關稅談判之際，國民黨“立委”陳玉珍提出《離島建設條例》，引發社會強烈質疑台灣將淪為中國大陸“洗產地”、協助其規避關稅的幫兇。雖然陳玉珍最後喊卡，但如今選舉結束，她卻又大聲主張刪減“國土安全韌性”預算，令人憂心是否將重新推動離島條例，甚至讓各類親中爭議法案捲土重來。



韓瑩表示，國民黨不僅試圖重啟各種親中法案，更持續散播不實訊息恐嚇人民。此前趙少康曾稱關稅為32%，當實際公布為20%後，又表示“關稅20%加匯率升值12%就是32%”，國民黨主席朱立倫也跟進此種發言。韓瑩痛批，所謂的“12%”是從匯率最高點到最低點的波動幅度來推算，卻忽略匯率會隨經濟表現持續變動。根據“中央銀行”數據，自2023年以來實際升值幅度為2.36%，且多數機構預測匯率區間穩定落在28至33之間。韓瑩指出，“馬加桶不會變成馬桶，黑馬加白馬也不會變成斑馬”，趙少康與朱立倫一方面自稱擁有豐富經濟知識，另一方面卻持續散播荒謬論述，從未對錯誤發言表達歉意。



最後，韓瑩呼籲，若國民黨真心關心民生，就應與朝野團結一致，支持政府持續進行對美談判。畢竟目前僅處於暫時階段性關稅，此時更需要社會各界齊心支持，而非不斷對外釋出錯誤資訊、製造恐慌。韓瑩強調，這些無謂的口水與謠言都不必要，也希望社會大眾能給予政府必要的信任與支持，讓台灣在國際談判中團結，爭取台灣利益。