卓榮泰視察高雄災區　指示檢討水土保護

卓榮泰和高雄市長陳其邁、綠委邱議瑩及賴瑞隆等人到高雄市六龜區勘災並聽取報告。（照：高雄市府提供） 中評社高雄8月4日電／台灣中南部豪雨成災，“行政院長”卓榮泰今天到高雄視察台20線79K道路修復情形，及關心台20線81K墜谷事件搜救狀況，他表示，就山林及水土保護部分，特別交代“農業部”等相關單位，深刻檢討並全面改進。



卓榮泰上午赴台南視察房屋修繕重建，中午到高雄市六龜區，冒雨和高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市區域“立委”邱議瑩及賴瑞隆等人，聽取公路局、高雄市政府工務局及高雄市消防局特種搜救大隊簡報，同時關懷一家5口墜谷事件的家屬。



根據《中央社》報導，卓榮泰表示，首先感謝搶修人員及搜救人員的辛勞，他說，剛剛一路上來這裡，看到河川都是滾滾黃泥沙水，令人觸目驚心，能夠體會居民心中的不安。這幾天下了將近3000毫米大雨，是過去少見的狀況，“既然上天出考題，我們就努力完成答案，為居民尋求最高安全。”



邱議瑩及賴瑞隆等人提到河川及山林整治與攔砂壩工程等部分，卓榮泰表示，在山林及水土保護方面，會特別交代“農業部”林業及自然保育署等相關單位，深刻檢討並全面改進，而在河川砂石運送方面，將由“交通部”協調相關廠商運送，若一直堆在這裡，大雨再來，恐歷史重演，一定要想辦法解決。



卓榮泰重申，丹娜絲颱風災後復原特別條例將納入0728及0802大雨受災部分，若這週四通過“行政院”院會，將即刻送“立法院”審議，待審議後會按照內容，編定相關預算並逐步實施，而在丹娜絲部分已提出超過新台幣300億元預算，若加上後續相關需求，預算將更多。



卓榮泰說，“我們看得到的，做得到的，錢一定到位”，他要求工期跟工法能盡速完成，工法要做到解決問題，工期要在掌握時間內，如相關橋梁及台20線等處，要在安全保障情況下，盡快搶通，讓孤島效應不會形成，這是需要盡快處理的部分。



卓榮泰補充，在未來4年1000億的縣市管河川改善計劃方面，會考量近日豪雨致災等情形，能納入明年計劃採優先執行，加大排水功能、整治河川並結合系統性治水規劃。