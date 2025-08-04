台中、桃園綠議員組志工團　助災民重建家園

民進黨台中、桃園議員組志工團協助災民重建家園。（照片：民進黨台南市黨部提供） 中評社台南8月4日電／受西南氣流影響，台灣中南部地區強降雨已持續超過一周，多個地區雨量更已超過去年平均年總雨量。民進黨繼上周末連續兩日，由中央黨部與地方黨公職組成志工團深入災區，協助救災後，今日民進黨桃園市與台中市黨公職也接力挺進災區，其中台中市第六選區罷團也加入救災志工行列，秉持同島一命的精神，協助災區居民重建家園，早日回復日常生活。



因連日風災與水患，台南市鹽水區災民，倉庫呈現半倒塌狀態，屋主隻身一人且剛出院，家園復原亟須人力幫助。民進黨籍台中市議員江肇國、陳雅惠與中六罷團志工們，在民進黨籍台南市議員王宣貿團隊協助下，共同幫助受災戶清理家園。



而民進黨籍桃園市議員包括總召李宗豪與、陳雅倫、黃瓊慧、魏筠、黃崇真、李光達、許家睿、王珮毓、黃家齊，則隨民進黨籍台南市議員李宗翰，前進東山區南溪里，幫助中低收的弱勢災民，搭設帆布屋頂，解決家中廚房和儲藏室屋頂嚴重漏水的問題。新竹罷團也由領銜人林志潔、發言人戴振博親自運送大型帆布一批前往台南。



民進黨除持續由志工團挺進災區外，也協助替災區徵求“覆蓋屋頂帆布”以及“具協助覆蓋帆布能力之專業技能志工”，意者可於上班時間（上午9時至下午5時）電洽台南市黨部，專線：06-6350465。