郭智輝高雄傳產座談　業者喊關稅難承受

工業區廠商聯合總會理事長許正雲。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月4日電（記者 蔣繼平）美國公布台灣商品進口關稅稅率20%，高於日韓的15%。“經濟部長”郭智輝4日下午到高雄與傳統產業進行座談，與會業者表示關稅5%加匯率10%，台灣成本與日韓相比差15%，產業將難以承受。工業區廠商聯合總會理事長、泰綺實業股份有限公司創辦人許正雲呼籲政府不要漲電價，與會業者也者也盼政府提出相關補助。



“經濟部長”郭智輝4日到高雄市楠梓區的“經濟部”傳統產業創新加值中心”進行“產業座談會”，過程為閉門會議不開放，僅公開會議一開始的致詞部分，也沒有安排媒體聯訪。與會的產業界人士約20人。



工業區廠商聯合總會理事長許正雲會後表示，台灣關稅比日韓高一些，但比中國大陸還低，若台灣杜絕掉洗產地的問題，也許美國會重新考量。另外，日本產品雖比台灣好，但台灣不會比韓國差，美國也能接受台灣產品，台灣還是有一點優勢。



許正雲表示，站在工業區的立場，希望電不要漲價，若電價漲，整個產業的成本都增加了，業者都不能承受，且整個物價也都會漲。至於座談後有何結論，他認為就“相信政府”，只要產品品質做得更好，台灣是有韌性的。



台灣鑄造學會榮譽理事長、大鎪科技股份有限公司總經理陳林山表示，機械設備製造是全球性布局，除了與競爭對手日、韓差5%關稅之外，主要台灣還有匯率問題，因台幣升值差了快10%，等於台灣業者與競爭對手日韓的獲利差距是15%。



陳林山表示，機械產業不景氣，現在很多製造廠收起來，不繼續做了，未來若很多大廠沒有工具機訂單以後，製造這邊就會出問題，工廠一週只有做三天。傳產現在最希望不要漲電價，盼政府補助中小企業買設備，配合AI、低碳政策來做創新。



高立熱處理工業股份有限公司總經理宋昇賢表示，與日韓相較，台灣硬生生多出5%關稅，再加上匯率問題大家都知道吃掉10%獲利，這對產業來說非常的艱難，期許政府持續協商，能談到與日、韓一樣的關稅，也希望政府提出相關補助。