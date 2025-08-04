八炯納粹手法推罷免　德國在台協會譴責

德國在台協會表示，譴責所有任何崇拜、讚美或淡化納粹主義的說法或行為。（照片：德國在台協會臉書） 中評社台北8月4日電／網紅“八炯”遭“閩南狼”（陳柏源）爆料，指控其在推動罷免期間曾研究納粹手法、操控群眾走向激進，八炯4日透過影片道歉宣稱是私下和朋友自嘲，也認為不妥跟大家道歉。消息曝光後，眾多網友湧入德國在台協會臉書專頁留言灌爆。德國在台協會今天下午在臉書發文表示，譴責所有任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的說法或行為。



此爭議爆發後，曾經發文譴責中國國民黨主席朱立倫批評“賴政府”像希特勒”與罷綠委領銜人“比出納粹手勢”的德國在台協會也遭到網友洗版。



德國在台協會指出，譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的說法或行為。



德國在台協會強調，在納粹政黨統治期間，造成歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與被謀殺。大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。



閩南狼3日晚間發布影片，宣布與八炯決裂，主要原因是八炯以仿效納粹的方式在操作罷團。他並強調自己站出來揭露真相，不是內鬥、私仇，只是為了止損，讓這場運動回到正確軌道，還說“如果我繼續沉默，我就是幫兇。”



八炯今日也透過影片表示，從開始反共以來，時常被藍白陣營貼上納粹標籤，面對攻擊，不知道如何闢謠，因此心情低落，私下跟朋友自嘲“對啊我就是納粹”，但後來更多友人提醒，知道連私下開玩笑、自嘲都不行，他也認為不妥跟大家道歉。