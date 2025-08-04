史學家許倬雲逝世　享壽95歲

中研院士許倬雲傳出離世的消息。（照:唐獎教育基金會提供） 中評社台北8月4日電／“中央研究院”今天證實，史學家、“中研院”院士許倬雲病逝美國，享壽95歲。



許倬雲1930年出生於福建廈門鼓浪嶼，1949年來台，在台灣大學歷史系取得學士和碩士後，到“中央研究院”歷史語言研究所擔任助理研究員，1970年應聘匹茲堡大學任教，其後升任長聘及講座教授，現為該校榮譽教授。其專業為中國上古史及中國社會史。



前“交通部長”葉匡時在臉書發文緬懷，表示在許身上學習很多思考方法及為人處世的原則，且去年榮獲唐奬，將新台幣5千萬元奬金全數捐給蔣經國基金會，慷慨氣魄令人感佩。



葉匡時今天在臉書發文指出，驚聞許倬雲在匹茲堡仙逝，回憶自己1983年到卡內基美崙念博士時認識當時在匹茲堡大學任教的許倬雲，他那時已名滿天下，對來自台灣及大陸的學生，十分關心，自己也常去他家請益，“許公不止學問好，做人處事都不同凡響，是創辦蔣經國基金會的重要推手。我從他身上學習很多思考方法及為人處世的原則。”



葉匡時指出，許倬雲除了學問高超外，視野恢宏，看問題非常宏觀，時時刻刻在關心天下事，是典型的傳統中國知識人，前年7月回匹茲堡曾去看望他，那時他身體似乎仍不錯，還是很健談，這也是最後一次見到他。



葉匡時提及，去年他榮獲唐獎，將新台幣5千萬奬金全數捐給蔣經國基金會，對一位學者而言，其慷慨氣魄，令人感佩。許倬雲可說是立德立言立功三不朽。哲人日已遠，典型在夙昔。