購阿拉斯加天然氣600萬噸？中油：數量未定

中油大樓。（照片：台灣中油臉書） 中評社台北8月4日電／美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）近日表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大，預計2030年開始出口。中油今天表示，目前待賣方提供採購主要條款，因此尚無採購量和金額等實質資訊，將會在合理商業條件下，積極掌握阿拉斯加氣源。



阿拉斯加州州長鄧利維近日表示，阿拉斯加的天然氣管線計劃目前規劃供應2000萬噸天然氣，而其中來自台灣的600萬噸採購量，是液化天然氣銷售與採購史上最大的一筆，預計2030年開始出口。



中油今天表示，今年3月20日簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，依據協議，將採購LNG並爭取上游投資參與權。目前仍待賣方提供採購主要條款（包含價格公式），以進行實質協商，因此採購量、可能採購金額或交易條件等，尚無實質資訊。



中油指出，基於分散LNG來源以穩定台灣供氣，並考量阿拉斯加州至台灣的航程具備地理優勢，因此在合理商業條件下，中油公司將積極掌握阿拉斯加氣源。



根據去年台灣液化天然氣進口統計數據，總量為2100萬公噸，其中38%來自澳洲、占比居冠，其次為卡達25%，美國則為10%，排名第3。