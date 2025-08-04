小神農華佗營爆紅！中藥烘焙變身暑假新寵

新北市最受歡迎的國小營隊之一“小神農華佗營”3日於穀研所熱鬧登場。（新北市衛生局提供） 中評社台北8月4日電／新北市最受歡迎的國小營隊之一“小神農華佗營”3日於中華穀類食品工業技術研究所（穀研所）熱鬧登場。現場迎來60位熱情洋溢的國小學童，從一早就笑聲不斷、氣氛歡樂，讓中醫藥體驗充滿活力與驚喜。



在專業中醫師帶領下，孩子們親自動手認識草藥及穴位，還下廚做出一道道結合中藥元素的美味料理，包括佛卡夏麵包、養生枸杞露、靈芝餅乾和姜汁果凍，透過豐富的實作課程，讓傳統中醫藥文化化身成為生活中的小樂趣，小朋友學得開心又投入。



活動由新北市政府衛生局與新北市中醫師公會攜手辦理。新北市衛生局長陳潤秋表示，今年持續推出超人氣的“中藥烘焙”主題，加上與穀研所的創意合作，讓中藥材搖身一變，變成孩子們烘焙課上的秘密配方，健康又有趣！活動消息一釋出就熱度報表，報名人數更是去年的2倍多。從這波熱烈迴響來看，中醫藥已經不再只是書本上的知識，而是孩子們生活中學健康、玩科學的新選項！



中醫師公會理事長陳建輝分享，今年課程不只教授八段錦與穴位按摩，還介紹多種常見中藥材如炙甘草、決明子與浮小麥，邀請孩子們親手製作香草茶，讓大家親身體驗中草藥的香氣與效用，展現中醫藥文化的溫度與魅力。



此外，活動最後登場的有獎徵答掀起熱烈高潮，小朋友踴躍搶答，現場笑聲不斷，為精彩的一天畫下圓滿句點。錯過今年的大小朋友們，明年營隊再度登場時，不要忘記手刀報名，跟著小神農一起體驗中醫藥的魅力，打造活力滿滿的暑假回憶！