高雄區漁會總幹事爭奪戰　楊孟凡勝出

高雄區漁會4日召開臨時理事會進行總幹事選舉，前高市府市長室專委楊孟凡（中），獲全數支持當選。（照片：高雄區漁會提供） 中評社高雄8月4日電／高雄區漁會今天召開臨時理事會進行總幹事選舉，原本3組人馬登記參選，競爭激烈，最終由前高雄市府市長室專委楊孟凡整合成功，獲15席理事全數支持當選。



根據《中央社》報導，高雄區漁會擁龐大資源，年產值近新台幣400億元，向來是所有選舉候選人爭取支持的重要團體。此次總幹事選舉，共3組人馬登記參選，原本競爭激烈，結果卻出乎意外，今天召開臨時理事會，楊孟凡成功整合各派系勢力，囊括所有票數，獲得一致支持。



楊孟凡今年剛滿40歲，學經歷豐富，就讀成大海洋事務研究所博士班，曾任高雄市府市長室專委。擔任議會總聯絡人期間，處事圓融、善於協調，藍綠人緣極佳，近幾年推動市政順利，是府會和諧幕後重要推手之一。



楊孟凡表示，感謝理事會團結支持，這一刻是進步的開始，更感謝政府資源投入，前鎮漁港是國際級漁港，必須與世界接軌，積極面對挑戰包含氣候變遷、勞工人權、海洋資源減少，以及國際情勢變化等。



楊孟凡說，未來高雄區漁會是與“國家政府”坐在同艘船上逆風前進的夥伴，一起努力奠定台灣遠洋漁業百年歷程。