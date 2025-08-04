綠委陳亭妃籲淹水補助增至3萬　符物價水準

卓榮泰前往台南視察水災災情，台南市長黃偉哲及綠委陳亭妃陪同。（照：陳亭妃臉書） 中評社台南8月4日電／“行政院長”卓榮泰今天前往台南視察水災災情，民進黨籍台南市區域“立委”陳亭妃在現場提出，目前“行政院”正在研擬的“災後復原特別條例”，除了應涵蓋治水工程及土石流防治等後續工作外，更應正視災民實際重建需求，調整相關補助金額，以符合當前物價水準，包括住家淹水若達50公分以上，應該補助3萬元。



卓榮泰今日赴台南柳營區視察災區民宅修繕進度，並強調災後復原工作必須“全數、全力”加速進行。他宣布，原本的“前進指揮所”將升級為“加速指揮所”，將資源與人力進一步整合，提升效率。



受到西南氣流與颱風外圍環流連日侵襲，導致中南部多處地區積淹水嚴重，居民財產損失慘重。針對災後重建機制與補助設計，陳亭妃4日在臉書發文，呼籲檢討現行風災補助標準，將淹水慰助金額度調整為最高3萬元，以反映現今物價水準，讓政府援助真正發揮實效。



陳亭妃指出，目前災後復原相關條例正由“行政院”研擬中，其中“淹水慰助金”制度設計亟需與時俱進。她提及，16年前莫拉克風災時，政府發放的淹水補助標準為2萬元，但時至今日，物價已明顯上升，若補助標準仍停留在原地，將難以應付民眾的實際需求。



她具體建議，未來補助應分級發放，對於淹水深度20至50公分的住戶應給予1萬元補助，而50公分以上者則應提高至3萬元，這樣的調整才能讓受災戶在重建階段獲得實質幫助，也彰顯政府重視災民困境的態度。