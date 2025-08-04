高雄部分地區成孤島　陳世凱：明傍晚搶通

“交通部長”陳世凱4日再度南下勘災。（照片：台“交通部”提供） 中評社高雄8月4日電／高屏山區連日大雨累積雨量已超過莫拉克風災，高雄那瑪夏區、桃源區部分地區因聯外道路中斷成為孤島，台“交通部長”陳世凱今天再度南下勘災，並指示以“3日內搶通維生通道”為目標，最快5日傍晚搶通。



陳世凱表示，自7月28日開始，中、南部地區降下超大豪雨，其中高屏山區累積雨量逼近3000毫米，已經超過莫拉克風災雨量，台20線、台29線多處道路發生邊坡滑移、路基流失，甚至出現土石流，損害非常嚴重。



陳世凱今天再度南下高雄市桃源區寶來地區勘災，由於那瑪夏、桃源仍有部分地區道路阻斷，要求公路局以“3日內搶通維生通道”為目標，確保醫療、物資與救援車輛可以進出，預計最快明天傍晚可以搶通，同時爭取‘行政院’丹娜絲颱風災後復原特別條例”經費，以強化山區道路韌性與安全。



陳世凱指出，針對民生橋、勝境橋等部落重要對外橋梁，會加快加固清疏與後續修復，並多次提醒搜救及搶災人員，投入搶災過程中務必注意自身安全，要在“人員安全優先”的前提下全力搶修，與地方一起站穩腳步、早日恢復家園。



陳世凱說，感謝“行政院”及各“部會”、地方政府第一時間全力協助，尤其公路局南分局與甲仙工務段的同仁，這幾天不眠不休，日夜守在第一線，全力投入搶災工作。



陳世凱表示，也感謝水利署緊急支援逾300個消波塊，展現跨“部會”合作力量，後續“交通部”會和水利署、地方政府共同推動“山河共治”，從野溪清疏、水土保持到災後復建，讓居民在汛期也能安心生活。