藍委林思銘訪民眾黨新竹黨部　爭取合作抗罷

藍委林思銘（左二）4日赴民眾黨新竹黨部拜會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月4日電（記者 盧誠輝）對抗罷免的中國國民黨籍“立法委員”林思銘4日前往民眾黨新竹黨部拜會尋求支援，民眾黨“國家治理學院”主任翟本喬、民眾黨新竹黨部副主委林碩彥等接待。林思銘表示，藍白兩黨在新竹縣將深化合作，攜手迎戰這場不公不義的惡意罷免，並共同推動“公投投同意”，守住台灣的能源未來。



第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括中國國民黨籍“立法委員”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘4日下午到民眾黨新竹黨部拜會時指出，藍白在726反罷免投票合作無間，讓整個公民覺醒，這次面對民進黨執意在823又要搞一次惡罷，他希望藍白合能延續726的氣勢，因此特別拜會民眾黨新竹黨部，希望尋求支持與合作一起聯合抗罷。



翟本喬強調，他這次代表黨中央出面和林思銘見面，就是希望能確立未來藍白在新竹縣的合作模式，不只823要聯手抗罷，未來在新竹縣也會進行全面的各項深化合作。這次民進黨所發動的大罷免毫無正當性，且林思銘根本沒有做錯什麼事情就要被無差別性罷免，因此他也呼籲小草（民眾黨支持者）要在823這天再次出門投下不同意罷免選票。



林碩彥提到，林思銘過去在“立法院”不只在教育和交通上為新竹縣爭取到許多建設，通過財劃法更為新竹縣多爭取了新台幣185億元，這對地方發展與建設有莫大的貢獻，因此民眾黨新竹黨部一定會全力支持林思銘，一起聯手對抗823這場大惡罷。