中評現場：台南災區修屋頂漲價　災民有感

住在台南市柳營區的7旬黃姓老翁，家中整片網室與部分鐵皮屋頂被吹壞，全部修好要花新台幣30萬元。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月5日電（記者 蔣繼平）丹娜絲颱風自7月初重創台南，災區重建之路迢迢。加上近期強降雨不斷，影響屋損修繕進度。此外，災區當地不僅缺工、原物料也漲價，雖然現有政府協助媒合加速修復，但受災戶仍說，修屋頂報價比去年貴了1倍。



“雲嘉南災後復原前進指揮所”上週成立後，台南市政府與中央合作，分17區共同協助災民進行修繕，其中柳營區、麻豆區及東山區由水利署及台灣自來水公司負責協助，目前已有400多戶接洽中，150幾戶已簽約，廠商陸續進場施工。



“行政院長”卓榮泰4日到台南市柳營區視察災區房屋修繕重建情形，安排到媒合成功的黃姓受災戶家中進行簡報。7旬的黃姓老翁家中的鐵皮屋頂與外牆就被吹壞多處，另外庭院的網室也幾乎被吹掀，他在這邊住了40年，感嘆“不曾這樣過”。



材料漲價部分，黃姓老翁指出，他去年有修過三合一鐵皮屋頂，1坪報價新台幣2千元，今年災後報價1坪5千元，漲了一倍多。他說這次壞掉的三合一鐵皮屋頂，廠商報價10幾萬元，另外，整片網室早期花7萬元搭建，現在修復竟要價20萬元。



有關缺工問題，黃姓老翁抱怨“有錢開無路”，他家就住大馬路邊，好停車好施工，都沒人要來做，問了廠商都說要排到兩個月後，根本等於不用問了，就是這麼現實。”



黃姓老翁說，丹娜絲颱風來襲第二天，就聽到屋頂被吹掀的聲音，他心想“完了！”他都快80歲了，光是要拿樓梯爬屋頂，爬到一半就頭暈，根本不敢爬上去。這次成功媒合找到廠商施工，他說“有來處理真的都感謝，剩一張嘴就不用了！”