林思銘：關稅談判綠搞黑箱　藍白將嚴審把關

藍委林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月5日電（記者 盧誠輝）美國公布台灣商品進口稅率20%，高於日韓的15%。中國國民黨籍“立法委員”林思銘接受中評社訪問表示，民進黨政府在對美關稅談判上完全在搞黑箱，不肯讓在野黨和人民知道台灣到底讓了什麼？未來台美關稅協議送到“立法院”審議時，藍白“立委”一定會嚴審，為產業做好把關的工作。



林思銘，中國文化大學法學碩士，曾連任5屆新竹縣議員，2020年當選第10屆“立法委員”，2024年順利連任，在第11屆“立委”任內從擔任第1會期國民黨“立法院”黨團首席副書記長與第2會期國民黨“立法院”黨團書記長，在“立委”任內獲公民監督“國會”聯盟評鑑為優秀“立委”。



林思銘指出，美國對台灣的對等關稅目前是20%，但台灣到底要讓出多少籌碼？民進黨卻始終不願意告訴大家，這擺明就是在搞黑箱。民進黨為了726大罷免，把稅率一直拖到選後才公布，但726大罷免大失敗一席藍委都沒罷掉卻還不知檢討，現在又要在823再搞一次，難道也要等到823選完再告訴大家，台灣到底讓利了些什麼給美國嗎？



他說，過去藍白“立委”在“立法院”就不斷要求“行政院”，要赴美談判對等關稅的官員和談判代表，應該到“立法院”來向所有“立委”報告，到底是要去跟美國談些什麼？會有什麼東西會被當成籌碼交換？台灣又會有哪些產業可能會受到衝擊？但“行政院”卻一再地以“國安”問題或有保密協定等借口，就是不願意透露。



林思銘認為，民進黨政府這次對美關稅談判始終選擇蓋牌，就是在搞黑箱。過去在馬英九執政時期，兩岸本來要簽署《海峽兩岸服務貿易協議》，卻被當時還在野的民進黨批評國民黨是在黑箱作業。但諷刺的是，現在輪到民進黨執政後，真正搞黑箱的就是民進黨自己，有嘴講別人，沒嘴說自己，實在令人感到不齒。

