劉德海：對美投資　台選SMR反應爐最有利

劉德海。（中評社 資料照） 中評社台北8月5日電（記者 黃筱筠）美國與各國談判對等關稅，1日公布台灣的關稅稅率為20%，高於日本、南韓的15%。政大外交學系兼任特聘教授暨WTO研究中心主任劉德海接受中評社訪問表示，“賴政府”說這是暫時性稅率，是有可能再調降，但那要台灣繼續給東西。美國可能要台灣投資阿拉斯加天然氣、小型模組化反應爐（SMR）或是成立太空站等，選擇小型模組化反應爐是對台灣最有利，其他兩項投資不是騙人，就是無底洞。



目前“賴政府”說美國公布台灣對等關稅20%是暫時性稅率，還可能降低？劉德海表示，當然可能，只要拿更多錢就會降，因為“賴政府”談判前就先給，籌碼也沒了。日本一開始沒有給太多，後來投資5500億美元，關稅就調降到15%。如果台灣希望降到關稅15%，台灣投資美國4000億美元是有可能。



他表示，4000億美元是龐大數字，只要把這筆錢拿去投資美國，對台灣經濟有很大影響，台灣就慘了。現在還要談232條款半導體關稅，一旦被課重稅，台灣半導體成熟製程也會重創。現在美國人就是過去賺他們的錢，現在要你還。因為我們沒有簽署協議，有可能是要繼續談，那就是要繼續給。



劉德海說，美國對台關稅若要降到15%，卻要給4000億美元的話，那不如不要給，就維持20%就好。這4000億美元投資美國，不見得拿回來，獲利之後九成是美國要拿走。如果4000億美元是拿去投資太空站那是騙人的，且中國一定會反對的。如果是真的，美國怎麼不去和日本與韓國合作，為什麼不跟別的國家合作，卻只跟台灣合作，我們做這個有什麼意義，不會賺錢，根本是騙局。



他也說，不如跟美國合作小型模組化反應爐（SMR），這才能吸引外資進來台灣投資。民進黨說要發展綠電，但是現在看看綠能發展成怎麼樣？現在需要足夠的電，企業才會進來，現在電需求量不夠，許多企業都要離開台灣前往東南亞發展。連華文大數據中心也都移往馬來西亞，本來是我們最有利，現在大家都外移，因為生產更需要電。

