中評關注：綠調整策略　藍823沒樂觀本錢

823當天有七個選區將面臨罷免和公投雙投票，如何正確宣傳，對藍營來說有很大的不確定因素。（中評社資料照） 中評社台北8月5日電（記者 張嘉文）由綠營發起的726大罷免第一波大失敗，24席藍委全守住，接下來第二波的823罷免投票，還有7席藍委仍在努力抗罷中。藍營雖在第一波取得超乎預期的好成果，但綜觀局勢似乎並沒有太多樂觀的本錢。



主因就在於民進黨已明顯調整策略，會將全黨之力集中在其中1至2席的藍委上強攻，當綠營目的已不再是大規模罷免要扭轉“國會”席次，而是面子之爭的精準打擊，即使拉下1席也好的狀況下，最終結果會如何就變得很難預測。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決。第二波罷免投票將在8月23日登場，共有7案，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



第二波罷免的另一個不確定因素在於，投票當天還有進行白營主推、藍營支持的“核三延役公投”，在7個罷免區藍營如何向支持者宣傳，“罷免投不同意，公投要投同意”，又是一個說明的工程，藍營支持者其實稍有不慎就有可能投錯。加上目前的公投氣氛看起來並沒有非常熱絡，能否藉著公投催出和第一波罷免的高投票率，目前看起來有些疑慮。



目前觀察，在賴清德親自下令後，民進黨在第二波罷免行動上，已不再刻意與罷免團體保持距離，而是選擇由上而下統整節奏、直搗重點。策略轉變的背後，可以看出綠營將這次的投票視為面子之爭，以及與重新爭取支持者信任的修補工程。就算罷免結果未達大規模成功，只要能造成一席轉變，對於民進黨整體士氣仍有提振作用。

