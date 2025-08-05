侗族以家常菜“合攏宴”招待客人，右方粉紅色的“酸蘿蔔”更是有2千多年歷史的非遺。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社湖南8月5日電（記者 鄭羿菲）湖南懷化芷江侗族喜愛以“合攏宴”招待遠道而來的貴客，而侗族在飲食上自古就有“侗不離酸”、“無酸不成席”的說法，桌上一道粉紅色的“酸蘿蔔”，就有2千多年的歷史，入口嚼勁酥脆，酸度適中，非常下飯，而另一道製作工序繁多的“脆皮蕨粑”，更是讓人一片接一片、越吃越順口。



遠道而來的訪客進入寨子後，迎接的就是“合攏宴”，又稱長桌宴或百家宴，在2009年湖南懷化舉辦“天下第一合攏宴”，主會場使用直徑4.5米鐵鍋烹制，聯合分會場共1.02萬人同餐，創造了金氏世界紀錄。在長長的木桌上，侗族人拿出自家最好的飯菜來招待客人，讓人感受到侗族人的熱情好客。



侗族嗜好酸味，侗家菜醃製食品特別多，包括各種醃酸菜、醃肉、醃魚等，而酸蘿蔔已有2千多年的歷史，如今仍遍布芷江大街小巷，除了是芷江茶餘飯後的零食小吃，也是招待遠方來客的重要菜餚，這道酸蘿蔔的製作技藝，在2023年更入選第六批省級非物質文化遺產代表性項目名錄。



脆皮蕨粑咀嚼起來像是硬一點的麻糬，這道傳統食物的製作工序也頗為複雜，需要人工採挖野生蕨類根部、清洗、粉碎留汁、熬煮、冷卻等多道工序，也同樣是“非遺”項目。



“合攏宴”結束後，侗族就在戶外燃起篝火晚會，侗族人吹蘆笙、侗笛、拉牛腿琴、彈琵琶等樂器，並與客人一同載歌載舞，熱鬧非常。