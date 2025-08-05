賴為救關稅邀大老闆送美大禮包　AIT冷回

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北8月5日電／美國公布台灣關稅稅率為20%，台媒報導，為了降低關稅，傳出賴清德近月來親自出馬，頻頻邀請台灣重量級企業領袖到官邸密談，希望業者組團赴美投資，送出一份“大禮包”來化解台美關稅僵局。然而這盤如意算盤，卻在美國在台協會（AIT）一句話下，瞬間瓦解。美方明確表示，“不需要台灣官方協助”，直接將台灣試圖端出的籌碼給沒收。



根據《鏡週刊》5日報導指出，知情人士透露，自從4月特朗普宣布對等關稅政策以來，賴清德便多次主動召集半導體、資通訊等領域的龍頭老闆赴官邸協商，希望政府與產業聯手，藉由大規模赴美設廠與投資換取稅率下調。甚至一度由經貿辦出面，號召企業“團進團出”，向美方展現誠意。然而，美方的冷回應讓企業措手不及，也讓政府計劃全面熄火。



報導表示，這次台灣被課以20%的稅率，顯示特朗普對台灣所提條件仍不滿意。根據《彭博》等外電報導，美國要求台灣比照日本與韓國，分別承諾對美投資5500億與3500億美元，才能爭取較低15%的關稅。相較之下，台積電雖已宣布赴美總投資達1650億美元，但在特朗普眼中仍遠遠不夠。



報導還提到，一位資深科技業人士說，光靠農產品、汽車、保健食品的市場開放，甚至再加上石油、天然氣、飛機與軍火的採購，都比不上台灣出口主力“半導體與資通訊”的影響力。特朗普最在意的從來不是買賣數字，而是能否讓美國真正掌握關鍵科技主導權。赴美設廠只是開始，美方要的，是台積電的核心技術，甚至是對英特爾的“援救”。



報導說，再過一至兩周，美方即將公布針對半導體與相關產品的“232條款”調查結果。一旦課稅，台灣恐再面臨更大壓力。國泰世華首席經濟學家林啟超曾分析，雖然半導體輸美占出口比例僅約5%，但其中如伺服器、顯示卡等關鍵產品，出口美國的比重高達六到七成，若遭課徵高額關稅，對台灣資通訊業將是嚴重打擊。



該報導也提到有一位不願具名的半導體主管憂心表示，真正的風險不在稅率高低，而是美國到底要台灣讓出多少底線才會滿意。他說，“特朗普真正想要的，不只是投資金額，而是技術與控制權。他可能希望台積電把先進製程交出來，甚至加碼投資到4000億美元。若真照辦，等於整個核心技術與未來都送到美國手上。”