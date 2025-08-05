舉李安為例　董智森批綠文化補助養政府爪牙

媒體人董智森。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北8月5日電／台灣饒舌歌手大支（曾冠榕）日前發布單曲〈辣的〉，在歌詞中攻擊中國國民黨、狂嗆五月天，片尾曝光是“文化部”補助，並被網友起底是“九袋長老”級的綠友友。媒體人董智森表示，國際名導李安當年在胡志強當新聞局長時投稿獲選，後來在國際發光發熱，文化補助要用在這種人，而不是養政府的爪牙。



董智森4日在《大新聞大爆卦》節目提到，最近看胡志強一本書《我是胡志強，今天來報到》，這本書很厚，還沒看完。看到前面李安說他那時在美國，已經生活都快過不下去了，七年都靠老婆在養。剛好“行政院”新聞局在徵劇本，而那次海外的也接受，李安寄過來，獲得錄取。



“就是他的《囍宴》！”董智森指出，李安為什麼寫這個戲？他覺得胡志強很夠朋友。後來中影就出錢，李安接著拍下去，兩部、三部以後，國際社會就看到了，就有更多人去投資他。李安就拿國際的錢拍了很多片子，這些片子都是很有文化的，甚至後來拿到奧斯卡最佳導演獎，讓台灣在全世界發光發熱。“我們文化的錢，要用在這種人身上啊！”



董智森強調，用在侯孝賢、楊德昌這些人身上，他們可以讓台灣發光發熱。不是拿去養一些爪牙，讓他每天幫你竄改歷史，讓你覺得說：我們有很多票！不是這樣，文化就是要開枝散葉，要拿到國際，讓更多人更認識台灣，看到台灣文化這麼優美，這個地方我們想去，讓更多人認識台灣，讓台灣有更多國際的朋友，這樣對於我們的投資才是更相得益彰。



董智森質疑，不是為了一個政黨、個人的選票，大家撈？自己當“總統”，自己手下那些人撈，側翼也都雨露均霑，我們今天看到的情況就是這樣。這些人在搶錢、在拿錢，很多人會想到，那些投給民進黨的災區的居民，很多家裡連屋頂都沒有了。