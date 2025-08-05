羅智強：外國駐台單位別帶顏色介入台灣政治

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月5日電（記者 張穎齊）網紅“八炯”温子渝遭爆想學習納粹方式煽動民意，德國在台協會未第一時間譴責，遭網友灌爆臉書才回應。中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強5日表示，德國在台協會5月間第一時間譴責國民黨主席朱立倫，但在此次八炯事件表現遲鈍又離譜，奉勸外國駐台單位，不該帶著顏色輕易介入台灣政治。



朱立倫5月在國民黨中常會以德國前納粹領袖希特勒類比賴清德，德國在台協會當時透過臉書點名批評朱立倫，並聯合共6個駐台單位以色列、歐盟、法國、荷蘭、比利時在台協會一起譴責。但在八炯事件爆出，德國在台協會臉書在大批網友洗版下，才發文說本會譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、讚美或淡化納粹主義的說法或行為。



羅智強5日在“立法院”受訪表示，他是不願意去評價外國駐台單位，但德國在台協會表現實在離譜，當初朱立倫在中常會上是勸賴清德別學納粹，結果德國在台協會竟譴責朱。現在民進黨合作的罷團，在凱道登台造勢，主辦人温子渝都說這是學納粹的，德國在台協會第一時間態度與發文的差別太大，奉勸這些外國駐台單位，不該帶著顏色，輕易介入台灣政治，要學會教訓，別用有顏色的眼鏡去攪和台灣，到現在就左右都不是。



羅智強說，温子渝在罷免造勢設計的主視覺納粹老鷹，民進黨人士竟還上台站在前面陪同宣講，符合賴清德洗滌人心、打掉雜質的想法，是極權恐怖，温子渝是造勢喊的，賴清德是放在心裡的，他們是一拍即合。而社會民主黨籍台北市議員苗博雅也是站在納粹老鷹前面喊大罷免，且慷慨激昂，為何現在躲起來？苗博雅只想上位、扳倒羅智強，苗要道歉還是切割罷團？當初還說馬英九是拿死囚的血暖民調，現在敢說賴清德嗎？綠委沈伯洋敢站出來嗎？