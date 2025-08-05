台中市民滿意度　盧秀燕65%賴清德39%

“新國會智庫”發布台中市民對時事議題看法民調。（照片：“新國會智庫”提供） 中評社台北8月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強成立的“新國會智庫”5日發布針對台中市民的民調，對於賴清德、國民黨籍台中市長盧秀燕施政表現滿意度、大罷免認同度進行調查。賴清德施政有39.3%表示滿意、49.9%不滿意；盧秀燕65.8%滿意、27.5%不滿意。另外僅28.9%認同大罷免、60.6%不認同，更有過半民調支持民進黨退出大罷免、賴清德辭去民進黨主席。



盧秀燕將於2026任期屆滿，被認為是國民黨內挑戰2028的熱門人選。



“新國會智庫”民調發布記者會5日在“立法院”舉行，出席者有羅智強、台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚、“新國會智庫”執行長陳冠安、民主學校協會秘書長何元楷。



陳冠安說明民調內容，此次8月時政民調，由“新國會智庫”委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，以設籍在台中市，年滿20歲以上的市民為調查對象。調查日期為7月29日至31日的晚間6點至10點。本次調查共完成1074份有效樣本，在95%信心水準，受訪樣本的抽樣誤差介於正負3%。



民調顯示，賴清德施政表現滿意度，有39.3%滿意、49.9%不滿意，最不滿意的年齡層是40到69歲。關於盧秀燕施政表現滿意度，有65.8%滿意、27.5%不滿意，滿意度較高的分層是女性、50到59歲泛藍和台灣民眾黨支持者。



關於“2028無煤中火”，有62.4%支持、18.8%不支持。“普發現金1萬元新台幣政策”，有63.8%支持、29.5%不支持。



關於“行政院長”卓榮泰“內閣”的施政表現，有32.9%滿意、52%不滿意。關於民進黨發起這次大罷免的認同度，僅28.9%認同，60.6%不認同。關於賴清德用“總統”身分終止罷免，並宣布民進黨退出罷免活動的認同度，有52.9%認同，34.7%不認同。關於賴清德辭去民進黨主席，專心國政建議的認同度，有56.6%認同，29.8%不認同。