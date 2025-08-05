綠控長青學苑推反罷　轟盧秀燕行政不中立

民進黨台中市議會黨團召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月5日電（記者 方敬為）台中市8月23日將舉行3席藍委罷免案投票。民進黨台中市議會黨團今天召開記者會指控，由台中市政府指導辦理的后里區長青學苑，4日居然有講師公然在課間宣傳“823不同意罷免、支持公投”。綠議員痛批，國民黨籍台中市長盧秀燕默許利用公器宣傳政治，已違反行政中立原則，呼籲盧對外說清楚講明白！



台中市后里區公所表示，經檢視相關事證，該長青學苑工作人員確實在課前解說發表“反罷免”言論，違反行政中立，已要求委辦單位對該人員解職。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全面被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。



罷免楊瓊瓔“中三拒瓔”團隊發言人Connie與台中市議會民進黨團5日召開記者會指控，楊瓊瓔選區內的后里長青學苑4日課程期間，有講師公開宣講“不同意罷免、支持公投”等明確政治立場之言論。根據《台中市各區公所辦理長青學苑實施計劃》明文規定，“嚴格禁止有關各政黨或宗教等活動與行為”。市府的規範清楚列出長青學苑不得涉及政黨活動，然而市府卻未能有效監督，致使課程現場出現政治宣傳行為，令人震驚。



除了台中第三選區被控行政不中立，第二選區罷免藍委顏寬恒團體也稱，懸掛宣傳看板遭市府刁難。綠營議員表示，行政中立是市府團隊應該有的最基本原則，盧秀燕市府卻利用市府資源，將政治宣傳滲透至基層場域，破壞了市民對市府中立的信任。我們嚴正要求市府即刻公開說明，並徹查相關事件。