陳玉珍：綠真要“台獨”就修法　別刁難陸配

藍委陳玉珍受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月5日電（記者 張嘉文）為落實賴清德提出應對中國大陸統戰威脅的17項策略，“內政部”近期預告修正辦法，明定中國大陸人士若申請來台定居，必須繳交註銷戶籍與中國大陸護照等公證文件。中國國民黨籍“立委”陳玉珍今天痛批“內政部”此舉缺乏同理心與配套，是故意刁難陸配，且是“違憲”之舉。



陳玉珍強調， 民進黨政府如果真要將大陸視為外國，想要推“台獨”，那就該修法改變現狀，而不是執政已進入第九年多，還不勇敢地提出改變現狀的做法，這是欺騙支持“台獨”的選民。



“內政部”近日完成相關辦法修正預告，明定大陸地區人民若申請在台灣地區定居，應備文件除了喪失大陸地區戶籍證明公證書外，也必須繳附“未申領持用或已放棄(註銷)大陸地區護照證明”的公證書。“內政部”也指出，大陸地區人民若申請來台定居，應確實依法放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分，近期蒐整意見後將公告上路時間。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，“內政部”的規定未充分考慮中國大陸護照發放機制的特殊性，可能導致申請人即使有意遵循規範，也無法順利在大陸取得註銷證明。



陳玉珍也質疑此修正是在刁難早已在台生活、照顧家庭數十年的陸配，制度上應該給予更多彈性與同理心。她說，“內政部”進行有關兩岸事項的修法，不能自己頭埋在沙裡，什麼都不懂；或者是明明就懂，但故意刁難百姓，已經取得“中華民國”身分的這些陸配。



陳玉珍強調，目前的“憲法”就是一個中國，兩個地區，大陸地區和台灣地區，台灣地區就是指台澎金馬，而在處理大陸和台灣之間的事項，是用兩岸人民關係條例，民進黨政府如果真要將大陸視為外國，想要推“台獨”，那就該修法改變現狀。



陳玉珍說，民進黨執政已進入第九年多，還不勇敢地提出改變現狀的做法，這是欺騙支持“台獨”的選民，如果是怕修法可能會帶來什麼不好的影響，那就不要繼續用這些東西去騙老百姓，因為目前的“憲法”就是這樣規定。