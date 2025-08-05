美前官員爆料　台月花6萬美元遊說恐反效果

台“外交部”發言人蕭光偉。（中評社 資料照） 中評社台北8月5日電（記者 黃筱筠）曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日撰文指出，指台灣的政策讓台灣與美國總統特朗普之間漸行漸遠，同時揭露台駐美代表處自今年5月起，以每個月6萬美元的費用雇用親特朗普的遊說公司巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）來加強台美關係。



惠頓4日以“台灣如何失去特朗普”為題撰文指出，巴拉德合作伙伴公司恐怕早已不受特朗普的盟友或官員所歡迎。此舉反倒有可能造成反效果。



台“外交部”發言人蕭光偉今回應表示，類此合作符合國際慣例，無論外國政府機構、大使館、企業均常藉此協助推動相關工作。此作法歷經各屆政府，行之有年。



惠頓發文指出，美國政府內或政府外，願意提供台灣幫助的人，可能視台灣一直以來與左派交好，又把共和黨的支持看作理所當然，現在看到新右派在美國政治崛起，而他們似乎又對台灣感到冷漠，台北才決定施捨一點錢給與特朗普普友好的遊說團。



蕭光偉指出，台灣與美國的關係歷經長年耕耘，在兩黨及行政與國會各界的支持下奠定堅實的基礎。台灣持續透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派的友誼與合作。



蕭光偉表示，駐美國代表處也與華府公關公司合作，協助推動對美工作。相關合作是基於專業評估與實務需要，協助多元拓展美國各界對台美關係的理解與支持。此作法歷經各屆政府，行之有年。



蕭光偉說，駐美國代表處一向謹慎擇聘公關公司，並定期檢討與調整。類此合作也符合國際慣例，無論外國政府機構、大使館、企業均常藉此協助推動相關工作。