湖南行腳：飛虎隊救命皮夾克　中美抗日同心

飛虎隊員飛行皮夾克背後所縫製的“求救血符”，當時挽救不少美國隊員性命。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社湖南8月6日電（記者 鄭羿菲）湖南芷江機場旁的飛虎隊紀念館，是中美二戰共抗日本的友誼歷史見證，其中館藏有一件飛虎隊隊員羅西捐贈的皮夾克，更展現當時中美抗日軍民一心，當年飛行員在空戰中被迫跳傘後，就能以縫製在皮夾克上的“來華助戰洋人（美國），軍民一體救護”的血符，向當地民眾求助，有不少飛虎隊員都是被當地老百姓抬回安全的軍營中獲救。



飛虎隊隊員羅西所捐贈的皮夾克，胸前、右臂都有當年飛虎隊的相關徽章，而左臂則有美軍中緬印戰區（CBI）臂章，該臂章以盾牌形狀為底，並有一顆白色五星、青天白日圖形及紅白相間條狀，青天白日代表中國、紅白相間條狀代表美國、白色的大星代表印度。



在飛虎隊皮夾克的背後，則縫著一只“來華助戰洋人（美國），軍民一體救護”的布條，並有航空委員會編號等，這也是當年飛虎隊員在中國與日本空軍血戰的求救血符，當時這種血符挽救了許多美國飛行員的生命。



芷江飛虎隊紀念館建於2005年，占地1460平方公尺，外形是一座兩架飛機型的環形建築。由飛虎隊紀念館、空軍作戰指揮塔舊址和中美空軍聯隊俱樂部舊址三棟建築體構成。



中華民國空軍美籍志願大隊（AVG），綽號“飛虎隊”，是二次世界大戰期間，美國派遣志願軍支持抗日援華，提供戰機與飛行人員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。



1937年初，應國民政府邀請，美國陸軍航空隊退役上尉飛官陳納德（Claire Lee Chennault）獲聘為中華民國空軍顧問，陳納德在1937年中抗戰爆發之際尚未發揮所學，但南京國民政府內遷重慶之後，利用中國的戰略縱深建構出一套原始的預警網，防衛重慶抵禦日軍空中威脅。



1941年4月15日，中美達成一項秘密協議，並由美國總統羅斯福簽署行政命令，允許美國預備役軍人和陸軍航空隊，及海軍和海軍陸戰隊組“退役人員”前往中國參加戰鬥，並同意中國利用美國《租借法案》貨款給中國資金來購買美國戰鬥機。7月10日，第一批美國戰鬥機駕駛員自願從美國舊金山啟程前往中國昆明參戰。當時也由中國外交官宋子文等人成功尋得100架Hawk-81A2戰鬥機（P-40B）。



陳納德在美國招募約100名飛行員、約200名地勤人員，1941年8月1日，美國志願航空隊成立，總部設在昆明，陳納德為美國志願航空隊司令。但是原本計劃的志願航空隊分三個大隊，到日本偷襲珍珠港時只成立了1個戰鬥機大隊，志願航空隊最多時有約62架戰機及飛行員處於備戰狀態。至1941年11月，飛虎隊組員陸續完訓，1941年12月，於昆明來華首戰勝利後被民眾稱為“飛虎隊”。



1942年7月3日，美國陸軍部與中方下令解散“美國志願航空隊”（初版飛虎隊），飛虎隊併入“駐華航空特遣隊”下屬“美國陸軍航空隊第23大隊”，陳納德晉升“駐華航空特遣隊”準將司令。1943年3月10日，美國陸軍部又將“駐華航空特遣隊”改編為“美國陸軍第14航空隊”，陳納德進階晉升為“美國陸軍第14航空隊”少將司令。



陳納德在抗戰勝利後於美退役，1949年後仍然赴台協助國民政府組織民航局，長期以來是台美關係的有力支持者，但在民進黨執政1990年代綠營取得政權後，逐漸淡化抗日戰爭相關歷史，後續飛虎協會的老兵們逐漸與中國大陸接觸，並選擇前往大陸參加相關紀念活動。