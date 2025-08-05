邀卓榮泰報告災區重建突撤案　綠白互嗆　

綠委郭國文、林俊憲等人原提出“加速推動丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作”，郭國文卻突要求撤案。（照：陳智菡提供） 中評社台北8月5日電／“立法院”程序委員會5日審查本週院會議程草案。民進黨“立委”郭國文、林俊憲等人原提出“加速推動丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作”，要求“行政院長”卓榮泰進行專案報告並備質詢，沒想到今日審查時，郭國文突要求撤案。民眾黨團主任陳智菡質疑，卓擔心難看，“政院”要求撤案？還是關稅議題不敢面對要躲好躲滿？郭國文則反擊，因為“行政院”這周就要提出特別條例了，接著提特別預算時，卓院長就必須到“立法院”備詢，所以撤案避免重複報告。



程序委員會今審查第11屆第3會期程序委員會第24次會議日程草案，其中議事處原定排案中，就列入郭國文委員、林俊憲委員等19位委員昨天向“立法院”議事處提出的討論事項，“因應台南、嘉義因風災豪雨導致重大災損，邀請 卓榮泰院長到“立法院”就加速推動丹娜絲颱風 及0708豪雨災區復原重建工作進行專案報告並備質詢，但在議事人員朗誦完提案後，郭國文則要求撤案，也引起現場參與“立委”譁然。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨未知情狀況下，也在今天早上黨團晨會也拍板，要將此案排在前三案，盡速邀請卓榮泰以“行政院”之高度，報告如何加速推動災區復原重建、整合中央地方資源與橫向溝通協調。



陳智菡指出，議事人員卻宣告郭國文、林俊憲委員撤案了！發生甚麼事了？研判有以下三種可能，第一，丹娜絲颱風及豪雨後，重建速度緩慢、中央地方協調失靈，卓榮泰報告會很難看，“行政院”拜託同黨“立委”撤案。第二，美國對台關稅20%，不是暫定而是“已定”，“賴政府”不敢面對，要卓榮泰院長躲好躲滿。第三，以上皆是。



對此郭國文回應，號稱最關心“災後重建特別條例”的民眾黨，竟然不知道“行政院”這周就會提出，接著提特別預算時，卓榮泰院長就要來做備詢了。郭國文指控，民眾黨又來混淆視聽，質疑他為什麼最後要撤案。

