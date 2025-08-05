強生談特朗普：不知道為什麼要有這些關稅？

英國前首相強生首度訪台，舉行記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月5日電（記者 黃筱筠）英國前首相強生（Boris Johnson）首度訪台，下午召開記者會。對於美國關稅問題，強生表示，他個人是自由貿易支持者，“我不明白為什麼要有這些關稅”。順便說一下，感謝英國脫歐，英國現在的關稅非常低，低於我們所簽署的協議，明顯優於歐盟的協議。



他認為，美國總統特朗普非常支持台灣，但是特朗普現在忙著對中貿易談判，比起戰略性，特朗普得更加戰術性，這也就是為何最近大家看到有些令人困惑的事情。



媒體詢問他的髮型與美國總統特朗普相似，怎麼觀察討特朗普這兩任的不同？強生直言，他和其他政治人物的差異或相似之處，留給大家用你們出色的想像和形容詞去評斷。



關於特朗普政府兩屆差異，他認為很明顯，這屆美國政府非常專注於回應支持他們的人，實現他們的政綱，他們非常重視兌現承諾。其中令人震驚的是，特朗普試圖打擊非法移民和推行關稅政策，正是他當初承諾過的，這一點讓人感到震撼，這是其中的區別。



台官方主辦的“凱達格蘭論壇：2025印太安全對話”今日邀請英國前首相強生進行專題演說，賴清德也在府內會見強生。強生下午舉行約30分鐘記者會。



他說，這是不脫歐無法達成的，但對於台灣如何仿效這一點，他有一個建議，特朗普喜歡“成交”，所以台灣可以嘗試提出一個交易方案，這是他給的建議。至於台灣並不主動尋求外交承認，但很高興獲得任何承認，因為我們非常重視目前所剩的外交承認，因為那對我們非常重要。



原本記者會只有大約20分鐘時間，主持人賴怡忠說，強生還要趕飛機，所以我們讓他先行離開。但強生則說，沒關係，還有沒有人有問題？最後他又開放三個問題。



對於強生透露昨晚已經去吃過鼎泰豐，他表示，剛才有問題是關於鼎泰豐的問題，鼎泰豐他嚐過多種小籠包，還有一種非常紮實油潤、有點像雪球的食物，非常美味。那他想吃什麼呢？答案是鳳梨酥，他收到了鳳梨酥，他打算帶回家。