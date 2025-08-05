周玉蔻：有人擔心鄭麗君接“閣揆”　放話內鬥

周玉蔻4日表示，說造神鄭麗君的，應該是綠營有人放話搞內鬥。（照片：周玉蔻臉書） 中評社台北8月5日電／美國宣布台灣關稅稅率為20%，資深媒體人陳凝觀1日在臉書發文批評“行政院副院長”鄭麗君“被造神”，並稱功臣是“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與副總談判代表顏慧欣，要拔擢也是這兩位。對此，媒體人周玉蔻4日臉書開轟批評“造神”之說子虛烏有，“誰在造鄭麗君的神啊！”胡扯一通，並指是“綠營有人擔憂她表現優秀可能接‘閣揆’，才放話搞內鬥吧！”



陳凝觀1日表示，與特朗普談判當然很艱難，但是就是因為艱難，更需要回歸專業，更不是喊幾個簡單口號就可以釐清。她稱，透過自己人放話或是在網路上造神鄭麗君，不會因此得到比較好的談判結果，也不是處理這麼專業挑戰的方式。



陳凝觀說，自己反對藍白那種全面反綠的胡亂造反，但是也不要“安心睡還想造神”的狀況外卓榮泰、鄭麗君行政團隊。她更說，楊珍妮與顏慧欣未來可以扮演執政團隊更重要的角色，“如果要組財經‘內閣’，就拔擢這二位，而不是造神鄭麗君。”



對此，周玉蔻4日表示，不認為有人在造鄭麗君的神。她指出，這種說法根本是亂揑亂編、胡扯一通，並續指，是綠營內有人擔心鄭麗君表現優秀，可能會接“閣揆”才放話造神、搞內鬥吧。