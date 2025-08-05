罷免連署偽造案　國民黨嘉義黨部10人起訴

國民黨嘉義縣黨部。（中評社 資料照） 中評社嘉義8月5日電／嘉義地檢署偵辦民進黨籍“立委”陳冠廷罷免提議書偽造案，確認偽造2067份，今天依偽造文書等罪嫌起訴中國國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、國民黨“立委”王育敏服務處主任何博倫等10人。



嘉義地檢署今天發布新聞稿，檢方起訴的10人中，除楊富程、何博倫，包括嘉義縣黨部副主委國姓男子、第一組總幹事李姓男子、第四組總幹事賴姓男子、吳姓會計、林姓職員、分區支部執行長王姓及莊姓女子，以及江姓志工。



另外，李姓總幹事親友高姓女子等8人，均予以緩起訴處分，緩起訴期間均為1年，並分別向公庫支付新台幣5萬元。



嘉檢表示，楊富程等10人於今年1月間，為反制其他公民團體推動罷免黨籍“立委”行動，竟先刻印徐姓領銜人私章，再登入“國民黨組織管理系統”資料庫，下載選舉區內的黨員名冊，重新排序並裝訂成冊。



嘉檢說，國民黨嘉義縣黨部1月23日召集核心幹部開會，連同刻有徐姓領銜人私章及整疊約300張空白提議人名冊交給與會成員，並指示於農曆春節期間，填寫完成所分配罷免案所需提議人名冊，以達到送交陳冠廷罷免案提議人名冊2204份以上門檻。



嘉檢說，楊富程等10人除自行抄寫，並商請親友高女等8人，於2月3日至8日期間，將黨員個人資料，未經同意，擅自填寫於罷免案提議人名冊內，並在提議人名冊的“簽名或蓋章”欄位偽造黨員簽名方式，而非法利用個人資料及偽造私文書，補足所需提議人名冊共2639份，其中確認偽造計2067份。

