湖南行腳：飛虎將軍娶妻軼事　學麻將繫姻緣

陳納德與陳香梅於昆明的第一次合影，及在上海寓所結婚的照片。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社湖南8月6日電（記者 鄭羿菲）飛虎隊是中美二戰共抗日本的友誼歷史見證，其中飛虎將軍、美國陸軍第14航空隊少將司令陳納德（Claire Lee Chennault）更是靈魂人物，而陳納德在對日抗戰後與中央社女記者陳香梅的戀情往事更為人津津樂道，在相差30歲與國際通婚不被社會認同的困難下，陳父曾大力反對，但在陳納德學會搓麻將、每天陪著陳家外祖父、外祖母打麻將下，最終促成了這段中美好姻緣。



陳香梅（英語：Anna Chan Chennault，1923年6月23日—2018年3月30日），祖籍廣東南海市，生於中華民國京兆地方，美國華裔共和黨籍政治人物、飛虎隊陳納德將軍遺孀。曾任IAE國際學士院（International Academy Of Education）美國國際合作委員會主席、世界和平大會榮譽主席及終生榮譽院士。



中華民國空軍美籍志願大隊（AVG），綽號“飛虎隊”，是二次世界大戰期間，美國派遣志願軍支持抗日援華，提供戰機與飛行人員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。



陳納德在對日抗戰期間與陳香梅相識，原因是陳香梅的英語流利，擔任中央社記者時被派往採訪陳納德，在抗戰勝利前幾天，陳納德回到美國結束上一段婚姻後，在1945年8月回到上海，而陳香梅則從昆明調到上海工作，命運又讓2人在上海重逢。



隨後，陳納德對陳香梅展開熱烈追求，2人戀情迅速發展，但陳納德、陳香梅2人年齡相差了30歲，再加上當時社會氛圍並不認同國際通婚，陳香梅的父親為了阻止2人婚戀，還從國外下最後通牒。陳納德遂打起“親情戰”，經常到陳香梅外祖父、外祖母家裡作客，陪著2位老人圍爐品茗、聊天、打橋牌、搓麻將，常此以往便贏得老人家的歡心。



最後，陳父抵不過女兒的堅持，還是同意了2人的婚事。1947年12月21日，54歲的陳納德與24歲的陳香梅在上海寓所舉行簡朴的婚禮，抱得美人歸。當年過半百的美國新郎挽著嬌美的中國新娘的手緩緩走出，所有賓客都將祝福投向他們。



陳納德與陳香梅在11年的婚姻期間，育有兩女陳美華、陳美麗（Cynthia Chennault），也都是由蔣宋美齡起名，並被蔣夫人收為乾女兒。陳納德、陳香梅後續定居華盛頓，1958年陳納德病逝，而陳香梅也開始積極參與台美交流事務，並在後續的中美台關係中，扮演部分角色。2009年陳香梅應邀擔任“上海沃動科技有限公司”高級顧問。同年，應邀受聘出任中國“陳納德紀念館”名譽館長。2018年3月30日，因中風後的併發症逝世，享耆壽94歲。