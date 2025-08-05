台美關稅談判黑箱？李淳：類比服貿不倫不類

民進黨發言人韓瑩5日與將離任的駐歐盟代表李淳在直播節目“午青LIVE”連線。（截自“午青LIVE”YouTube直播畫面) 中評社台北8月5日電／民進黨發言人韓瑩今天與將離任的駐歐盟代表李淳在直播節目“午青LIVE”連線，李淳強調，暫時性關稅是國際貿易常見情況，經貿談判簽訂保密協議更是為求效率與時限必要過程，與服貿“黑箱”類比，明顯不倫不類。



李淳說，無論是“暫時性關稅”或“暫時性貿易協定”在國際貿易相當常見，以歐盟與加拿大簽訂FTA（自由貿易協定）為例，歐盟有27個會員，會員國批准前即為“暫時性（provisional）協議”。



根據《中央社》報導，針對國民黨與民眾黨“立委”質疑關稅保密協議是“黑箱”，李淳說，所有經貿談判都會簽訂保密協議，基於協商雙方的互信，防範資訊外洩，避免談判遭受影響，同時，雙方也都有利害關係者，為求談判的效率與時限，談判協議確定前遵守保密協議是必要的。



李淳表示，拿關稅談判和當年的“服貿協議”相互類比，是明顯不倫不類。



他說，以談判事前、事中、事後為例，事前階段，服貿那時根本沒有說要和誰談，民眾一無所知，台美關稅談判早在4月就知道，且各界催促政府趕快談，事前階段二者就不同；而宣布對象很重要，宣布和誰談要揭露，服貿與中國談，這麼敏感卻沒有揭露，台美談判部分，美國是台灣重要盟友，且各界都知道，對象敏感性也不同。



他表示，服貿過程中，大家都不曉得，而台美在事中，“行政院”都有揭露去了多少次，何時去、何時回；事後就是送“立法院”監督，賴清德也說一定會送“立法院”審議，走民主程序，服貿是想要在最後一刻3分鐘闖關，包裹表決，不讓大家知道內容；所以從事前、事中、事後比較，服貿顯然和台美關稅談判無法類比。

