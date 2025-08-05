高雄市府送15頭全豬進部落　陪伴族人重建

高雄市政府5日展開豬隻配送計畫，3天內送15頭整豬與物資，到桃源、那瑪夏與茂林等部落。（高市原民會提供） 中評社高雄8月5日電／高雄風雨趨緩，高雄市政府今天展開整隻豬配送計劃，預計3天內將15頭整豬及相關物資送達高雄桃源、那瑪夏與茂林等3區、14里。另高雄境內所有土石流警戒已解除，將有2100名原鄉居民陸續返家。



高雄市政府說明，此次送暖原鄉採雙軌進行，一方面先以冷凍肉與基礎物資穩定生活所需，另一方面以整隻豬傳遞文化照顧與深層慰勞，後續將依天候與部落需求調整補給策略，持續串聯各局處力量，協助族人全面重建生活與情感。



高雄市政府農業局表示，今天起配送的整豬與冷凍肉品不同，須在送達前一天進入市場拍賣、當晚完成處理，並在隔天清晨經由低溫保鮮設備送達部落，流程較為繁復。但保有豬隻完整型態與鮮度，符合部落料理與共享需求。



高雄市政府原住民事務委員會今天發布新聞稿說明，對部落而言，整隻豬不僅是一份肉品，也是一份共同備料、共享、重聚的儀式感。能讓部落在經歷風雨後，找回情感連結與部落凝聚力，是讓生活回歸正軌的重要象徵。



高市“原民會”補充，部分部落地形狹窄且道路損壞，貨車與一般轎車無法進入。許多物資運送與分發作業，是透過市府補助具有越野能力、車身小巧、性能佳等特性的農用運輸車，安全完成並提升配送效率，為災後運補重要戰力。



另外，“農業部農村發展及水土保持署”中午發布第49報“0728豪雨警戒預報單”，正式解除高雄境內所有土石流黃色警戒共69條、大規模崩塌紅色警戒2處與黃色警戒6處，待各區公所確認道路通行與部落安全無虞後，將協助族人分批返家，估計將有2100名原鄉居民陸續返回。



高市“原民會”提到，民進黨籍高雄市長陳其邁日前指示農業局、社會局等單位及早整備救災與生活物資，盡速將基本糧食與日用品送上山。自2日起分批送入冷凍豬肉，每區500公斤，搭配新鮮蔬菜、白米、麵條、瓶裝水等民生食材。



社會局同步調度奶粉、尿布與照顧用品，由各區公所協調優先發送給育嬰家庭與行動不便長者。協助民眾在返家前，備妥相關基本補給。