關稅戰引爆政局變動！趙春山喊穩兩岸很重要

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 資料照) 中評社台北8月5日電／美國公布台灣商品進口稅率20%，高於日韓的15%，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，台灣應注意特朗普關稅戰可能造成的地緣政治效應，因為關稅戰已引發許多國家內部政局的變動，此外，大陸和香港至今仍是台灣最大的貿易伙伴，因此穩定兩岸關係、分散出口降低風險，對台灣而言都非常重要。



針對美公布台灣對等關稅為20%，賴清德表示這是“暫時性稅率”，只要後續達成協議，可望再調降稅率，至於細節則因有保密協定，所以確定最終稅率前不得公布，引發外界質疑。而和碩董事長童子賢昨日表示，偶爾商業談判也一樣可公開，但談判過程是否要一五一十公開，自己沒有十足研究，且倘若要比20%低，他也好奇被美方要求什麼條件。



趙春山今天在《美麗島電子報》論壇撰文表示，台灣應該注意特朗普關稅戰可能造成的地緣政治效應，因為關稅戰已引發許多國家內部政局的變動，如韓國前總統尹錫悅遭彈劾下台的一個重要因素，可能是他親美反共的保守路線，沒有從特朗普政府獲取經濟報償，因此未得到國內民眾支持；在日本參議院選舉中，極右勢力崛起造成自民黨的大敗，恐也是出於對特朗普關稅政策的反彈。



在歐盟方面，趙春山提到，德國和法國等兩大經濟體對於應與美國快速達成協議，或是爭取更好協議存在分歧，歐盟主席馮德萊恩最後雖與特朗普達成協議，但卻引發歐洲內部激烈爭議。他並引述《BBC News 中文》評論，指出特朗普全球關稅勝利可能代價高昂，美國長期的貿易伙伴可能會開始尋求繞過美國，並且意圖建立新的經濟與政治聯繫，而大陸就是其中一個選項。



趙春山認為，儘管兩岸關係近年每況愈下，但不可否認的是，大陸和香港至今仍是台灣最大的貿易伙伴，因此穩定兩岸關係、分散出口降低風險，對台灣而言都非常重要，如華府智庫大西洋理事會研究員宋文笛先前曾說，對夾在咄咄逼人的北京與朝令夕改的特朗普之間的台灣來說，能保持低調已是幸事。