周春米視察農損　屏東鳳梨農悲喊心血沒了

民進黨籍屏東縣長周春米（中間白衣）5日下午到高樹鄉視察鳳梨農損情形，該處為李姓農民（藍衣）的鳳梨田。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月5日電（記者 蔣繼平）連日豪雨造成中南部農損，根據台“農業部”統計，屏東縣損失9千多萬元最多，占全台3成。民進黨籍屏東縣長周春米5日下午視察縣內農損金額前二的鳳梨與蜜棗，李姓農民嘆鳳梨田遭水淹沒超過3天，沒救了，之後會開始爛，心血沒了，晚上蓋棉被會哭。縣府也喊話盼中央補助農損並擴大全品項救助



“農業部”統計7月28日豪雨農損，截至5日上午已超過新台幣3億元，以屏東縣損失9千多萬元最多，占3成。其次是台中市7396萬元（占24%）、高雄市6617萬元（占21%）、嘉義縣3135萬元（占10%）、南投縣2856萬元（占9%）等較嚴重。



屏東縣農業處指出本次共34餘種作物受損，受損面積679.74公頃，最大宗是鳳梨125.4公頃、損失金額新台幣1369萬元，第2名為香蕉81公頃、損失金額814萬元；第3名檸檬與蜜棗受損面積皆為55公頃，損失金額分別為698萬元及1000萬餘元。



由於鳳梨、蜜棗損失的金額慘重，民進黨籍屏東縣長周春米5日下午前往高樹鄉視察農損情況，李姓農民也當面陳情，面積共2分半的鳳梨田全被淹沒，泡在水中至少3天，不僅倒伏、根部受損，植株腐爛容易得病爛掉，後續細菌滋生只能棄種。



李姓農民有20年栽種經驗，他說這次雨太大且集中山區，水退不掉，不像去年凱米、山陀兒颱風是快下快洩。他直言“鳳梨淹過一半就沒救了，會開始爛，心血都沒了，晚上蓋棉被會哭。”周春米聽完陳情也盼“中央”補助，並擴大全品項救助。



鳳梨從種植到採收大約需要一年半的時間。李姓農民指出，鳳梨1分地可種4千株，1株1年只生產1顆鳳梨，每株成本新台幣15元到20元不等，通常收成會損失1成左右。這次泡爛情況很糟難再種，等於1分地賠6萬元成本，今年也報銷了。



高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，今年鳳梨栽種連續遭遇颱風和豪雨，日照太少，後續產量怎麼種都追不上，內銷市場量少會價揚，因為去年也遇到颱風，今明兩年都會較貴。同時也會影響外銷量，因為果實會較小，規格就達不到外銷標準。