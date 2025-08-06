謝明瑞：投資美　台外匯存底恐低於安全水位

淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）台美關稅20%揭曉，賴清德稱是暫時性關稅，投資美方金額是保密協定，但“經濟部長”郭智輝脫口承認是4千億美元。淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪分析，台灣被美國軟土深掘，若要投資4千億美元，不僅是台灣整年度總預算1千億美元的的4倍，且若動用台灣的外匯存底約5600億美元，那只剩下1600億，低於國際認定的安全水位3千億美元。



謝明瑞表示，4千億是台灣一年度的總預算4倍，賴清德不公布，或許是考量有人會反對，怕造成823罷免案的負面效應，雖說台灣的電子產品有競爭力，但與日本、韓國有替代性關係，一定受到衝擊，美國總統特朗普一定會有附帶條件。若政府想動用5600億外匯存底，將僅剩1600億，低於國際認定的正常安全水位3千億。賴政府現在黑箱作業，不敢公布，要知道台灣是出口導向的經濟體，將受到大衝擊。



謝明瑞，出生於高雄，中興大學農業經濟系博士、英國倫敦大學社會科學與社會政策博士，歷任空中大學台中、澎湖中心主任、哥斯達黎加大學交換客座教授、淡江大學金融研究所副教授、中華國際財經創意交流協會創會理事長等。現任職中國國民黨智庫財經組資深顧問。



謝明瑞向中評社表示，台灣被美國軟土深掘，當時是希望談到與日、韓一樣15%關稅，但關鍵問題是台灣付出多少沒公布的附帶條件？美國因負債高，想透過關稅方式增加收入，讓美國製造業回流、經濟成長、增加就業人口。現在面臨到7日就要確定實施關稅了，若20%是沒其他附帶條件到還可，但日本都要投資5500億、韓國3500億，且市場全面開放美國進口，才換到15%。郭智輝脫口說增加4千億，應是有的，只是賴清德不敢公布，因這些附帶條件無法讓台灣人接受。



謝明瑞指出，去年台灣對美國貿易逆差739億美元，比起日本的685億美元和韓國的660億美元更高，但台灣的特性與日、韓不同，台灣是海島型經濟體，主要靠出口，用出口擴張來帶動經濟成長，關稅被調高將使成本增加，更會轉嫁到高等電子產品，農漁產品也影響大。

