謝明瑞：台不應失去大陸市場　必須調整政策

淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）台美關稅20%，不僅要加大投資美國，又面臨新台幣匯率高升。淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪指出，現在國際情勢已是G2中美兩大國，中國大陸的經濟體足以與美國抗衡，台灣面對加大對美投資、新台幣被迫高升，卻還為了“抗中保台”，失去大陸市場，全力依賴美國，必須要調整這樣的政策。



謝明瑞說，中美關稅戰持續進行，國際早期是G20強國、到G7，現在剩下G2中美兩大國，中國大陸的經濟體能力足夠與美國相抗衡，還可相互調整彼此的關稅率，實力是伯仲之間。但美國絕對不會對台灣有像對中國大陸這樣斡旋，中美都還在談如何對彼此互利，可是台灣執政黨卻是持續要“抗中保台”，依賴美國，這種論調應修正，在經濟立場上，都不該失去、放棄大陸市場。



謝明瑞，出生於高雄，中興大學農業經濟系博士、英國倫敦大學社會科學與社會政策博士，歷任空中大學台中、澎湖中心主任、哥斯達黎加大學交換客座教授、淡江大學金融研究所副教授、中華國際財經創意交流協會創會理事長等。現任職中國國民黨智庫財經組資深顧問。



謝明瑞說，執政黨政治型態就是“抗中保台”，認為美國老大哥會保護台灣，政府都只想單純跟隨美國，要瞭解已故的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）有句名言：“成為美國的敵人是危險的，但成為美國的朋友是致命的。”而台灣為求美方保護，在關稅談判尚很難更進一步對美國總統特朗普的索求說不。台灣搞不好還不止是要投資美4千億美元，農產品也可能失守，執政黨政治凌駕經濟，導致政經都被迫混在一起。



針對美方希望各國大買美債，謝明瑞說，美債持續發行，台“央行”繼續購買美債，這是很受傷的做法，加上新台幣匯率高升，台灣呈現進退兩難情況。特朗普在關稅戰上，目前短期來看已獲得4兆美元受益，短期就業人口增加、製造業回流，但長期來看並不樂觀，在美國4月2日推動對等關稅已是通膨1.78%起跳，現在甚至3%了，到底值不值得？現在很多國際組織單位如IMF國際貨幣基金組織等，都對特朗普的政策表達不好的看法，通膨將是衝擊在美國民眾身上。

