謝國樑、林沛祥辦關稅座談　魏雅庵提措施

左起基隆市長謝國樑、國民黨籍“立委”林沛祥。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆8月6日電（記者 張穎齊）台美關稅20%將於7日實行，衝擊產業。基隆市政府5日與中國國民黨籍“立委”林沛祥辦公室共同舉辦“基隆市因應美國關稅第三次產業聯合座談會”，由國民黨籍基隆市長謝國樑與藍委林沛祥共同主持，邀集工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市工業會理事長林青、大武崙產業園區廠商協進會理事長陳麗香等代表，提出應對措施，魏雅庵提出4方案。



魏雅庵指出，政府應強化出口保險、政策性融資利息補貼、檢討貨物稅制等結構性措施，並建立制度化的產業對話平台等4大措施方案，以提升整體產業韌性。



謝國樑表示，此次稅率雖較原預期之32%下調，但仍高於日本、韓國等主要競爭國家15%，對基隆以出口導向為主的資通訊、電子零組件等產業帶來明顯壓力。市府將延續“基北北桃”四市合作平台提出的四大因應方向，包括緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組與前沿技術研發，並啟動六項跨區合作行動，如勞動資訊共享、就業媒合、融資協助、經濟監測與海外拓銷等。



謝國樑強調，市府將持續傾聽業界聲音，積極向“中央”反映產業需求，爭取更具彈性的政策配套與財務支持，共同穩定產業信心。



林沛祥指出，20%關稅確實對產業造成衝擊，將在“立法院”要求行政部門提出更詳盡的補貼與配套估算，盼降低對企業與勞工的影響。



座談會中，多位產業代表也反映第一線產業面臨之困難，並提出具體建言。六堵科技園區廠協會理事長吳宗寶期盼政府協助放寬融資條件，加速審件流程；大武崙產業園區廠協會理事長陳麗香則建議持續與美方協商，降低關稅與匯差衝擊；基隆市工業會理事長林青肯定市府建立產業溝通平台，認為有助即時反映基層聲音。



基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀補充，基北北桃四市將持續合作推動海外拓銷，預計於9月中旬舉辦多場聯合展售與商機媒合會，力促本市企業爭取海外訂單與商機，減緩受衝擊產業產品對市場之影響。