聶建中：賴清德團隊根本不懂特朗普！

淡江大學財務金融系所教授聶建中接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）美國宣布台灣進口商品關稅20%，台“經濟部長”郭智輝4日南下高雄與企業界閉門會談時透露“20%還可以繼續談”，但可能必須加碼對美投資4千億美元，引發討論。淡江大學財務金融系所教授聶建中向中評社表示，這20%早已是定數，發球的人衹有一個叫特朗普，是他說了就算，不能以為台灣有錢，特朗普就會特別照顧，錯了，特朗普反而想利用台灣。



聶建中強調，從關稅級距來看，特朗普是把台灣視為與東南亞國家差不多等級的對象，譬如越南是20%，泰國、柬埔寨和馬來西亞因“特別聽話”是19%。所以台灣若仍將自身與日、韓相比，思維就是錯誤的。



聶建中，美國羅格斯大學經濟學系博士，歷任淡江大學財務金融系主任、研究所所長、兩岸金融研究中心主任等，研究專長為公司財管、國際財管、國際金融、計量經濟。



美國宣布對台課徵20%關稅，台官方定調為“暫時性”，郭智輝4日在高雄與產業閉門對話時雖強調仍有協商空間，卻拋出若要談降稅，台灣需考慮加碼對美投資4千億美元。會中郭智輝也直球問業界：“你們願意讓什麼？”引發業界譁然。“經濟部”4日晚間澄清，郭僅以日韓投資規模為推估範例，並非已提出具體承諾。



聶建中接受中評社訪問指出，賴清德的財經幕僚與“國安”團隊“根本不懂特朗普”，之前還沒談判就急著把籌碼交出去（指讓台積電加碼投資美國）。



他分析，特朗普發動關稅戰的本質，是一種嚇阻與要價的工具，其背後有兩個多元化目的：一是賺錢，二是吸引全球重要製造業赴美，尤其是必須掌握在美國手上的高階科技產業，包括消費性電子產品、先進軍事科技、晶圓供應鏈等。



聶建中表示，美方之前多次公開點名台積電，不僅揚言因為其出口晶片給華為要罰款10億美元，即便台積電已承諾對美投資高達1000億美元，美國仍放話要對晶片課徵100%關稅。這說明特朗普政府的行事邏輯是，籌碼握在手中才有談判空間，但台灣卻在尚未開談前，就急於交出台積電和其供應鏈所代表的談判籌碼，令人憂心。