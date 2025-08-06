中評關注：美國密集放話對賴施壓有何用意？

賴清德會見應邀訪台的前英國首相強生，但美國對民進黨執政似乎出現諸多不滿。（照片：府方提供） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）民進黨726大罷免失利，正在慢慢調整步伐，此時親近美國共和黨的前國務院高級顧問惠頓發文卻點名是特朗普直接取消賴過境紐約，文中還強烈批判蕭美琴對美策略。加上美國宣布對台關稅20%，高於日、韓的15%，“賴政府”目前看起來無法爭取美國信任，在賴稱20%是“暫時性關稅”安撫民眾的此時，美國多方消息不利賴，用意為何？



賴清德去年520才上任，但已經面臨前任未曾經歷過的執政困境。



首先是美國關稅談判，美國公布對台稅率是20%，但賴清德宣稱這是“暫時性稅率”，還有繼續談的機會。但接著是與半導體相關的232條款一起談，若美方要課徵台灣半導體更高關稅，那不等於在關稅稅率20%上，再給予重擊嗎？賴稱20%關稅是暫時性稅率，這是否拖延“立法院”審查協議的緩兵之計，且未來若要投資4千億美金，才能獲得15%關稅稅率，民眾能買單嗎？



其次，“賴政府”上任一年多面對與在野黨在修法上的僵局，許多在野黨通過的議案，民進黨政府都不買單，“行政院”數度提出覆議遭“立法院”否決，“總統府”、“行政院”等等又再度提出“釋憲”，這幾乎讓“立法院”空轉。



民眾726對於大罷免的表態，已經說明民眾不願意民進黨持續在“立法院”與在野黨對抗，但民進黨目前仍維持相同策略，黨團幹事長吳思瑤說要種滿橄欖樹，對在野黨遞出橄欖枝，到現在還是沒有看到朝野緩和的跡象。且民進黨強力表態在823第二波罷免仍要與罷免團體站在一起，民進黨要站在第一線，背水一戰。



前國務院高級顧問克里斯汀・惠頓是小布什和第一任特朗普政府時期的國務院高級顧問。他近日大爆料民進黨執政與美國政府之間的難處，直言是特朗普直接拒絕賴清德過境紐約，賴才臨時取消出訪中南美洲計劃。也批評民進黨推動大罷免失敗，即賴清德和他的民進黨在選民中處於困境，無法解決選民的基本關切。



此篇文章還大篇幅批評蕭美琴，認為蕭美琴是全球主義左派女人，像蕭美琴這樣的人來指導台灣的關係和代表其形象就更沒有道理了。