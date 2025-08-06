何志勇：特朗普關稅若被判違憲將回到原點

新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇。（中評社 資料照） 中評社新竹8月6日電（記者 盧誠輝）傳出“美國要求台積電入股英特爾49%”或“再投資4000億美元”，才有可能拿到與日韓一致的15%關稅。新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇向中評社表示，若台積電未來真的入股英特爾，下場就是被英特爾吃掉。



何志勇認為，另一個很大的問題是，特朗普目前對全球發動關稅戰所援引的法律是IEEPA（國際緊急經濟權力法），但這個法條當初制定的條件是，當美國遭遇國家緊急狀態後，授權美國總統能以商業手段來制裁敵人，但IEEPA並未授權美國總統可以拿關稅來當成經貿談判的籌碼，因此特朗普對全球發起的關稅戰到底合不合憲？美國已經在打官司了，最後若美國聯邦最高法院判定違憲，那這半年全球恐怕都是白忙一場。



何志勇，美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，專長為比較政治、美國政治，曾任國民黨發言人暨國際事務部副主任、國民黨革命實踐研究院副院長，現為國民黨文傳會副主委、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授。



何志勇指出，從美國總統特朗普對全球發起關稅戰後，最早傳出台積電要和英特爾合資成立一家子公司，來共同經營英特爾在美國的晶圓廠。當時外界就擔心若真的如此，台積電的關鍵核心技術可能會因此被移轉到英特爾，而現在又傳出台積電要直接入股英特爾，那後果恐怕更不堪設想。



他回憶，過去台灣的統一超商和美國星巴克一起到上海去拓展據點，當時台灣的星巴克是由台美雙方各佔一半持股，後來星巴克在大陸成功拓展市場後，美國星巴克卻要求要吃下所有在大陸星巴克的持股，交換條件是讓台灣的星巴克變成統一超商完全持股，而統一超商也不能說不，只能同意。



何志勇強調，這就是過去血淋淋的例子，殷鑑不遠，所以台積電未來若真的入股英特爾並成功做起來後，難保台積電不會被英特爾給吃掉，那到時台灣該怎麼辦？