台官員透露對美關稅談判規劃　組投資美國隊

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北8月6日電／台積電承諾赴美投資1，650億美元，引發上下游供應鏈連鎖效應。黨政高層透露，與其讓企業各自為政，政府擬整合業界，籌組“台灣投資美國隊”，作為台美關稅談判的重要籌碼，進一步降低關稅壁壘。有媒體報導指出，無論是台美談判小組過去四輪出訪前或赴華府談判期間，賴清德並未與科技業界召開專門會議討論關稅對策，外傳賴清德“親邀座談救關稅”恐言過其實。



根據《工商時報》6日的報導，有知情官員指出，台美對等關稅談判雖尚未進入最終總結階段，但仍保有操作空間。近日已有相關單位建議“總統府”與“行政院”高層，應主動整合民間投資力量，成立統一戰線，強化談判優勢。未來更可期待美國以對等方式籌組“美國投資台灣隊”，進軍台灣五大信賴產業，包括半導體、綠能、電動車、AI及高階製造。



該報導稱，外界關注賴清德是否親自介入關稅議題。有消息人士透露，“行政院秘書長”龔明鑫在今年4月確曾邀請科技業大老與賴清德座談，聚焦232條款對台灣半導體產業的潛在衝擊。不過據瞭解，無論是台美談判小組過去四次出發前，或赴華府談判期間，賴清德並未與科技業界召開專門會議討論關稅對策，外傳賴清德“親邀座談救關稅”恐言過其實。



儘管如此，府方釋出“台灣加1”戰略訊號仍被解讀為試圖整合台灣企業赴美布局，透過集體擴大對美投資，換取雙邊貿易平衡與減輕關稅壓力。除了台積電之外，IC設計、矽智財、製造與封裝測試等供應鏈業者亦可望隨之同步赴美，形成完整產業鏈輸出。



該報導還提到，黨政人士指出，若能順勢成立“台灣投資美國隊”，不但可凝聚民間共識，更能強化政府在與美方對話中的談判實力。他強調：“這將是對等關稅談判中一項具體的籌碼”。



不只半導體產業，其他包括電子、資通訊、石化及天然氣等關鍵產業，也被鼓勵加碼投資美國。知情人士表示，美國也應同步整合“美國投資台灣隊”，進駐台灣信賴產業。尤其在AI革命浪潮下，雙方經貿互投、產業共榮，才能攜手邁向新一波經濟成長高峰。



針對美方設下的關稅與非關稅障礙，熟悉談判的專家分析，各國對美談判成功的關鍵在於三大原則：一、清除對美貿易障礙；二、加強對美直接投資；三、在美中貿易博弈中，與美方立場一致，避免成為陸資企業洗產地的跳板。他指出，若台灣掌握這三軸策略，加上強化戰略性產業赴美發展，未來在對等關稅議題上，仍有可觀的下修空間。