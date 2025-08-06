批“立院”高層宴比亞迪　吳子嘉：劍指江啟臣

吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北8月6日電／有媒體爆料，比亞迪代理商太古汽車於7月28日晚間，在台北市知名米其林餐廳“山海樓”舉辦晚宴，邀請“立法院”正副院長辦公室幕僚及“立法院”總務處長廖炯志等人出席。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，相關報導是要打目前面臨罷免投票的國民黨“立委”兼“立法院副院長”江啟臣。



根據《鏡週刊》5日報導，有知情人士透露，比亞迪為突破台灣禁止大陸整車及底盤進口的法規，正尋求透過“第三地製造”方式，改掛泰國生產標籤，繞過管制進軍台灣車市。雖然“經濟部”近期強調將嚴防違規轉運，並已提出四項反制措施，但比亞迪相關車款已提前送至車輛測試中心進行檢驗，顯示其布局早已啟動。



報導並引述業界人士指，代理比亞迪的太古集團並未因法規受阻而退場，反而加強政治溝通動作，由太古汽車委託仲達法律事務所與某媒體主管協助安排，宴請“立院”正副院長辦公室幕僚及“立法院”總務處長廖炯志等人，並有德冠賓士高層共同出席。而對於相關報導，“立院”總務處長廖炯志回應，當天聚餐為下班後的私人邀約，且事前並不清楚其他出席者身分，強調都沒有違反、也未踩線。



吳子嘉5日在其主持網路節目《董事長開講》表示，這是要搞江啟臣嘛！吳說，他在看到相關報導後，隨即致電江啟臣，得到對方“聽到嚇一跳”的回覆，他轉述江的說法，指出江的辦公室當時收到邀請，但因其公關主任沒空，所以才派了一名小助理去餐敘。此外，吳子嘉也指出，江啟臣的堂叔、文化總會副會長江春男與綠營關係友好，是標準的“台派”。



因此，吳子嘉推測，這件事劍指江啟臣、是扣紅帽子，因為江823將面臨罷免投票，相關報導是要幫民進黨“在823打下江啟臣”。他除質疑，《鏡週刊》報導標題中有出現“一級幕僚”，但正副院長辦公室幕僚有這樣分等級？江啟臣在“立法院”這麼多年，有任何介入商業個案的關說行為？也喊話江，應當對《鏡週刊》提告。