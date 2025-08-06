王義川批王世堅　沈富雄：誰該滾自己算算看

綠委王義川。（中評社 資料照） 中評社台北8月6日電／民進黨籍“立委”王義川近期爭議頻傳，不僅在政論節目中自稱“台中普發4萬元”是假議題，並教學製造與散布假訊息的4個步驟，更暗批同黨籍“立委”王世堅“滾啦”。對此，前“立委”沈富雄5日在政論節目批評，指出作為被黨主席提名的不分區“立委”，王義川竟要王世堅滾，“該滾的是誰，你自己閉嘴，自己去算算看”。沈富雄還直白，“我現在要挑戰的就是憨川（王義川）”。



王世堅7月30日於民進黨中常會前受訪提及，對於823第二波罷免，希望賴清德能夠以領導人的高度站出來，寧願得罪罷團好友，也要很清楚地拜託說，為了“國家”的團結，社會不應該再撕裂，請罷團領銜人能夠撤回案子。而王義川1日下午於社群平台Threads貼文，表示“黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及823七區罷免行動。不服從命令的，滾啦”。而王義川雖然未點出人名，但不久前王世堅才在中常會前受訪喊話，因此引發外界遐想。



沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》表示，在目前的“總統制國家”中，衹有台灣、印尼和菲律賓有“不分區國會議員”的制度，但印、菲兩國會有這種制度，是因兩國有少數民族。他並提到，“不分區國會議員”事實上是內閣制國家的制度，台灣擁有這種制度是“硬插進去”。



沈富雄說，在過去，民進黨的不分區“立委”名單是要經投票選出，現在則是黨主席直接提名，作為不分區“立委”，王義川居然要王世堅“滾”，他應該閉嘴、自己好好去算算看，到底該滾的人是誰？