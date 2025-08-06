顧立雄見美無人機廠商　強調防衛與打擊能力

美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey致贈台“防長”顧立雄無人機模型。(照：台軍方提供) 中評社台北8月6日電／台陸軍首批Altius－600M攻擊型無人機系統4日交運陸軍，而台“國防部長”顧立雄5日接見製造商美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey），並互贈紀念品，感謝美方工作團隊與國防部同仁的努力，快速將首批新裝備遞交軍方，進一步強化防衛與打擊能力，同時也鼓勵官兵都能摒棄舊式思維，勇於接受挑戰與科技創新，創造嚇阻優勢。



顧立雄昨天下午在陸軍“常務次長”中將楊基榮、陸軍參謀長中將陳建義及“國防部”相關單位主管陪同下，接見拉奇一行，而拉奇也以“台灣的軍事科技革新”為題，分享他對於運用“國防”新興科技的獨到見解；顧立雄致詞時表示，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓軍方獲得關鍵性“即戰力”，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。



顧立雄指出，隨著科技快速發展，無人機在現代戰場的運用已愈趨多元，不僅可作為戰場偵蒐與通訊中繼，也是實施不對稱作戰、現代化部隊不可或缺的關鍵戰力，同時許多民間新創公司採取敏捷開發、快速生產的模式，且善用軟體與AI能力，整合當前成熟技術，可建立創新、可靠的作戰系統。



顧立雄強調，當前敵情威脅嚴峻，軍方持續規劃與籌獲監偵型及攻擊型無人機，以滿足防衛作戰需求，Altius－600M型無人機順利獲裝，展現軍方應對戰場環境變化、加速引進創新科技的決心；對於台美攜手合作，確保區域和平穩定，亦極具意義。



顧立雄進一步表示，未來將持續建構不對稱與韌性的防衛戰力，透過“國防”創新小組（DIO），評估新興科技及產品的作戰運用，並導入戰力籌獲及整建，在建軍備戰的工作上，鼓勵每位同仁都能摒棄舊式思維，勇於接受挑戰與科技創新，以創造嚇阻優勢，有效克敵制勝，守護台灣的安全。



陸軍以“獵鴞專案”為代號，向美國軍購685架彈簧刀無人機（Switchblade 300）、291架反裝甲無人機（Altius 600M），全案預算編列新台幣115億餘元，今年度編列52億餘元；不過由於美方後來發現報價錯誤，檢討認為只需55億元，因此朝野“國防”“立委”表決通過刪減45億餘元，保留6億餘元；委員會做出主決議，同意陸軍向美方洽談無人機的增購案。