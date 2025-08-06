調降美關稅需加碼投資？王惠美：產業艱困

彰化縣長王惠美。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月6日電（記者 方敬為）“經濟部長”郭智輝4日南下高雄與產業界座談時，提到“若投資美國4000億美元換關稅優惠，該由誰出資？”引發產業界震撼。國民黨籍彰化縣長王惠美今天對此表示，輸美關稅高達20%已讓產業相當艱困，未來若要加碼投資，恐怕雪上加霜，縣府會密切掌握情勢，並給予廠商相對應的輔導及救濟措施。



美國公告對台實施20%對等關稅，高於日韓的15%，加上台幣升值因素，令產業界憂心忡忡。日前郭智輝又對產業界提及，日本與韓國過去為了爭取15%美方關稅待遇，分別承諾對美投資3500億與5500億美元，台灣若要取得同樣稅率，勢必也會面臨類似壓力。他以“假設要投資4000億美元”為例，詢問業界意見，並問道“應由政府還是民間負擔？”



由於4000億美元相當於台灣4.5年的政府總預算，讓業界相當震驚，尤其受到20%稅率衝擊中小企業、傳統產業恐怕被剝第二層皮。彰化縣傳統產業群聚，縣長王惠美6日出席縣民運動大會開幕式，對於傳出要對美加碼投資4千億美元換取關稅調降受訪表示，恐怕使得中小企業困境雪上加霜，她強調，產業界已相當艱困，相關發展縣府會密切關注，並給予業者相對應的協助。



王惠美先前也提到，美台關稅談判的附帶條件迄今未明，萬一開放美國農產品零關稅進口，對彰化、南投、雲林、嘉義等農業縣衝擊很大；但若持反對立場，則又傷害產業競爭力，她認為需要和“中央”、地方、“國會”密切合作，共商對策。