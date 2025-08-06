民眾黨2年條款大決戰　黃珊珊挺新血

針對民眾黨不分區立委兩年條款的議題，黃珊珊在臉書發文表示看法。(照:黃珊珊臉書) 中評社台北8月6日電／台灣民眾黨將於8月10日進行黨代表大會暨黨慶，預計討論“兩年條款”問題，將影響現有8席不分區“立委”包括民眾黨主席黃國昌是否續留“國會”問題。民眾黨“立委”黃珊珊6日表態對“兩年條款”立場，不分區第12位、中正大學社會科學院長王安祥已在她辦公室學習一年多，認為對方是“國會”“即戰力”；另由於今日為民眾黨前黨主席柯文哲的生日，黃珊珊也透露，明天下午將被傳喚去北院作證。



民眾黨內部也有一派主張認為，在黨的多事之秋之際，應先暫緩兩年條款，讓黃國昌等繼續留在“立法院”，等前主席柯文哲從看守所出來再說，兩派主張預料將在10日的黨代表大會決戰。



黃珊珊6日於臉書發文表示，今天為民眾黨生日，也是柯文哲的生日，柯文哲於6年前的今天將一群以“理性、務實、科學”作為理念號召夥伴集結，並且一路實踐。



黃珊珊提及，民眾黨是新興政黨，柯文哲常說要相信“眾人的智慧，會超越個人的智慧”、“一個人走的快，一群人走得遠”，因此不管是從北市府到“立院”，民眾黨始終依循這樣的信念前行。



黃珊珊指出，從不分區“立委”被提名人名單的多元組成就可以見得，因為有“醫藥護理、勞工關係、新聞媒體、政治法律、資深民代”各種專業背景、不同地區出身的夥伴參與過去一年多政策與討論，民眾黨團才能組成最強戰力、超越藍綠的戰隊，為民眾監督政府、捍衛公益。



黃珊珊說，去年2月1日上任前，黨團已建立完善對應制度，王安祥一年多來都參與她的辦公室每周工作會議、法案會議，也在辦公室工作群組內，參與瞭解“立院”每日動態和議事程序，更在多項議題及修法參與意見，對於財政委員會業務也認真瞭解、學習，以確保未來問政品質、地方服務工作無縫銜接。



黃珊珊認為，最近為台美關稅議題在“立院”召開公聽會，王安祥就從產業、勞工角度提供寶貴的意見與解決方法，“他也許是素人，但絕不是新手，而是‘國會’‘即戰力’。”



此外，黃珊珊也提到，在這個特別卻也艱難的時刻，柯文哲還在受苦，明天下午柯文哲律師傳她去法院作證，自己已有幾個月沒辦法去法院旁聽，“我明天會據實陳述，也是幫助法院發現真實！”



最後，黃珊珊說，感謝黃國昌帶領民眾黨繼續“勇敢”堅定前行，相信黒暗終將過去，真相終將大白，台北市政府8年執政的光榮不容抹煞，“阿北，我們都在等你回來！”