特朗普加碼台積電投資　翁履中：防全面掏空

美國德州山姆林士頓州立大學副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北8月6日電／美國總統特朗普拋出對半導體課徵高額關稅的震撼彈，並暗示美國將全面主導AI時代晶片規格與產能，並宣布台積電將在亞利桑那州投資3000億美元。美國德州山姆林士頓州立大學副教授翁履中6日在臉書發文表示，這場由美方主導、內外夾擊的晶片重組戰正加速展開，不僅動搖台積電“護國神山”地位，也可能使台灣半導體生態系統遭到全面掏空。



翁履中分析說，特朗普高喊“3000億美元擴廠”並非單純口號，而是美國結合關稅威脅與產能吸納雙策略的具體展現。



特朗普5日接受CNBC專訪時拋出震撼彈，透露美國即將對進口藥品與半導體課徵高額關稅，並明言“下週左右”就會正式公布具體內容。藥品關稅未來可能一年內提高至150%，甚至上看250%；而半導體則作為“獨立項目”將另案公告，顯示其對晶片產業有著極高關注與策略意圖。



更引發關注的是，特朗普在訪問中突然宣稱，“台積電將在亞利桑那州投資3000億美元，打造世界最大的晶片工廠。”此番言論立刻在政商界掀起波瀾。台積電先前對外公布的美國整體投資金額為1650億美元，他所提金額幾乎翻倍，引發外界揣測是否已有新的投資案在秘密洽談，甚至可能是尚未對外公開的協議內容。



就在美方準備端出晶片關稅重拳之際，台積電自家也遭遇內部危機。根據媒體報導，數名員工涉嫌試圖外洩2奈米製程的關鍵機密資料，台積電已立即開除相關人員，並依“《國家安全法》”報請檢調偵辦。該公司強調，事件是透過內部全面監控機制主動偵知，並已啟動法律程序，全力防堵技術外洩。



這起事件尤其敏感，因為台積電的2奈米製程是其維持全球技術領先地位的關鍵技術，若真的落入他人之手，將重塑全球晶片製程競爭格局。更值得注意的是，2奈米製程未來也預計將於美國啟動生產，這不僅與先前美方僅希望台積電在美生產成熟製程的說法不同，也代表在強烈的政策與市場壓力下，台積電的全球佈局正被迫重新調整，其在台灣的主導與自主空間恐大幅被壓縮。