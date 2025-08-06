台積電投資美3千億美元？綠：全世界在爭取

綠委林楚茵。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普5日稱，台積電將在美國投資3000億美元。民進黨籍“立委”林楚茵今天表示，3000億美元金額不小，除了聽特朗普的說法，台積電需要整體規劃，也要對股東交代，這是商業上非常重要一環。



台積電先前已宣布在美國亞利桑那州投資1000億美元，規劃興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座研發中心，總投資金額高達1650億美元。若特朗普所言屬實，台積電將更大幅擴展其在美布局。



台積電昨日還驚爆內鬼竊取機密技術外流事件，有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（TEL），台灣“高檢署”上月以涉及“國安法”“竊取國家核心關鍵技術罪”，搜索拘提6名工程師到案，其中陳姓、吳姓、戈姓3人至少外洩數百張製程整合技術照，檢方訊後向智財及商業法院聲押禁見獲准。



林楚茵表示，台積電技術無可取代，對台灣與全球都非常重要，對於技術與內鬼，台積電非常重視，那是他們保命符。台積電內部與檢調單位都有配套守住台積電關鍵技術。全世界都爭著搶要台積電，除了中國或是競爭國家，美國也想要台積電多點投資。



她也說，但是台積電是獨立公司要跟股東交代，投資金額與未來展望方向台積電要面對股東，除了聽特朗普說法，也要尊重台積電發布的計劃，是否要有這麼大量投資，3000億金額不小，台積電要整體規劃方向，也對股東會交代，這是商業上非常重要一環。



民進黨籍“立委”許智傑表示，台積電是全世界最受矚目企業，企業有自主性，要到哪投資最利，到美國投資有相當考量，應該會跟美國與全世界投資通盤思考。“投資美國一定會去，只是投資多少錢”。



至於台積電有內鬼的部分，他也說，這是台積電自己主動發現，希望檢調協助，對於竊取台積電機密到其他國家，是相當可恥、不可行，應該要趕緊剷除內鬼，希望商業機密保留完整，向世界發展。