惠頓批“賴政府”不懂特朗普　綠：個人意見

林楚茵受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）對於親近共和黨的美國前國務院資深顧問對民進黨及蕭美琴重話批評，民進黨“立委”今天回應相關議題也感到尷尬。民進黨“立委”許智傑說，有人有不同意見都尊重，政治本來就是多變化。但蕭美琴駐美擔任代表時，在美國是非常好的代表，民眾也都讚同，現在台美關係還是相當好。民進黨“立委”林楚茵也說，個人發言只是參考方向，不用更深入太探討與解讀。



他強調，對於美國各黨各派，民進黨都會尋求更好方式，至於跟特朗普關係，台美關係是結合在一起，台積電也要投資美國，是台美重要關係，相信賴、蕭領導下，會與美國保持友善關係，民主大聯盟不會變。



曾任美國國務院資深顧問的惠頓5日撰文指出，“賴政府”一連串失策，從未能在特朗普當選時立即嘗試致電，到廢核電、堅持過境紐約以及對美政策聽從全球主義左派的蕭美琴，導致台灣與美國總統特朗普漸行漸遠。



林楚茵也說，個人發言只是參考方向，不用更深入太探討與解讀。也尊重個別意見即使是美國智庫、學者專家。



她表示，國際情勢變化與關稅談判都攸關台灣經濟產走向，“惠頓是局部角度去看台美關係”，但特朗普是希望美國再次偉大，只要有助於美國投資、美國產業發展都會納入進來。“過去交情或是因為個別交往行為，在大環境原則底下，不是特朗普團隊考量”特朗普在乎以美國利益出發。而站在台灣角度，談判團隊會以台灣最大利益去思考，個人發言只是參考方向，不用更深入太探討解讀。