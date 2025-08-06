7月縣市首長聲量　盧秀燕、蔣萬安冠亞軍

7月縣市首長聲量TOP 10。(圖:網路溫度計DailyView) 中評社台北8月6日電／7月台灣縣市首長聲量，受到罷免政治角力和丹娜絲颱風災情影響，震幅巨大。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點7月縣市首長十大聲量排行榜，第一是國民黨籍台中市長盧秀燕，第二是國民黨籍台北市長蔣萬安，第三是民進黨籍台南市長黃偉哲。倒數三名皆是國民黨籍，分別是第十的嘉義市長黃敏惠，第九雲林縣長張麗善，第八基隆市長謝國樑。



對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，盧秀燕為保台中盧系三子，反罷免火力直攻賴清德，形塑分庭抗禮之勢，話題性高拉抬聲量，加上藍軍期待有人登高一呼，她的做法滿足藍營支持者期待，因此聲量最高。



《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點7月縣市首長十大聲量排行榜，並新增一項指標“好評影響力”，也就是綜合網路聲量與好感度數據，透過加權計算，生成0至5分之間的分數，分數越高代表“好評影響力”越高。



No.10 黃敏惠－好評影響力2.67



颱風丹娜絲是1958年有完整紀錄以來，第一個登陸嘉義縣的颱風，對嘉義市造成嚴重災情，中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠7月首次進榜，聲量高峰便是與丹娜絲有關；勘災行程中，黃敏惠踩到水溝蓋，整個人往後仰“重摔在地”，引起不少網友擔心，“勇媽保重，辛苦了”、“沒撞到頭吧？看安全帽都掉了，市長加油”。



No.9 張麗善－好評影響力2.54



國民黨籍雲林縣長張麗善因應丹娜絲颱風造成嚴重農損，積極投入救災協調工作，成為輿論關注焦點，聲量隨之飆高。雲林縣幅員廣大、為台灣重要糧倉，農業產值名列前茅，災後“中央”與地方的協調也牽動各界目光。



賴清德親赴雲林勘災，強調“不分藍綠”攜手救助，但張麗善公開質疑“中央”救助標準，呼籲“中央”儘快比照台南市、嘉義縣將雲林縣列為“全品項、免現勘”，協助農民盡快復耕，減少損失，做到真正的不分藍綠。正面聲量多聚焦於張麗善積極為農民爭取權益，是負責任的地方首長；反面聲音則批評張麗善全程臭臉、言詞針對，質疑她藉機操作藍綠對立。